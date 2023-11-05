أكثر من 20 قتيلا إثر سقوط قذائف في سوق شعبي في الخرطوم

ود مدني- السودان: قتل 20 شخصا على الأقل مساء الأحد في الخرطوم إثر سقوط قذائف على سوق شعبي في أم درمان، الضاحية الشمالية للعاصمة السودانية حيث اندلعت الحرب منذ قرابة سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية مستقلة.

وقال “محامو الطوارئ”، وهي منظمة حقوقية مستقلة تقوم برصد الانتهاكات وإحصاء الضحايا المدنيين، في بيان إنه “إثر تصاعد وتيرة الاشتباكات بين طرفي النزاع وتبادل القصف العشوائي، سقطت عدة قذائف في سوق زقلونا (بأم درمان) أدت إلى وفاة أكثر من 20 مواطنا وسقوط عدد من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى شندي ومستشفى النو”.

(أ ف ب)





