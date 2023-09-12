أكثر من 20 يوماً على انتفاضة السويداء… رسائل سياسية وإصرار على الحراك السلمي

دمشق – «القدس العربي»: يصر أهالي محافظة السويداء على المضي بانتفاضتهم المستمرة منذ أكثر من 20 يوماً، حيث تشكل ساحة الكرامة مسرحا للتظاهرات الغاضبة، ينقل منها المتظاهرون بشكل سلمي رسائلهم إلى العالم، مطالبين برحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، وتحقيق الانتقال السياسي للسلطة وتطبيق القرارات الأممية، بينما أصدرت منظمة «اليونيسف» تقريراً قدر أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا بأكثر من 21 مليوناً، بينهم 8 ملايين طفل، فيما بلغ عدد اللاجئين السوريين، أكثر من 5 ملايين وفق بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقال المتحدث باسم شبكة «السويدء 24» ريان معروف لـ»القدس العربي» إن المتظاهرين استأنفوا صباح أمس الثلاثاء احتجاجاتهم في ساحة الكرامة، حيث تجمع العشرات من الأهالي وسط المدينة مطالبين بإسقاط النظام وتحقيق المطالب المشروعة وتحسين الظروف المعيشية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المتظاهرين جددوا مطالبتهم بتنفيذ القرار 2254 والانتقال السياسي.

وتأتي المظاهرة استمراراً لسلسلة احتجاجات يومية تنطلق وسط مدينة السويداء لليوم الثالث والعشرين على التوالي. ويكرر المتظاهرون شعارات الثورة السلمية الأولى التي تفجرت مطلع عام 2011، وعلى رأسها «ارحل عنا يا بشار» و»الشعب يريد إسقاط النظام» بالإضافة جملة من الشعارات التي فجرها المحرك الخدمي والمعيشي للاحتجاجات المتواصلة، من بينها «خبز حرية عدالة اجتماعية» فضلاً عن المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام، وتنحي الأسد عن سدة الحكم. وتأتي الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري، في ظروف بالغة القسوة تثقل كاهل السوريين ضمن مناطق سيطرته، أبرزها غياب الخدمات الأساسية وهبوط قيمة العملة المحلية والتهاب أسعار المواد الغذائية والتموينية، والأدوية، مع شح في كل الموارد.

«اليونيسف»: المحتاجون للمساعدات الإنسانية في سوريا أكثر من 21 مليوناً

تزامناً، أصدرت منظمة «اليونيسف» تقريرها نصف السنوي للوضع الإنساني في سوريا، ويشمل الفترة من 1 كانون الثاني حتى 30 حزيران 2023. ووفق التقرير فإن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا بلغ 21.052.047 شخصاً، بينهم 8.571.251 طفلاً، فيما بلغ عدد اللاجئين السوريين، وفق بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، 5.211.960 لاجئاً سوريا. وعن عملياتها، قالت «اليونيسف» إنها في تركيا وصلت إلى 73.212 فرداً، بينهم 56.060 طفلاً، مع مجموعة واسعة من خدمات الحماية، من خلال شبكة من العاملين في الخطوط الأمامية في الأماكن الملائمة للأطفال والمراهقين. وفي العراق، واصلت الممرضات المدربات في مخيمات اللاجئين إجراء الفحوصات للأطفال دون سن الخامسة، حيث تم فحص 16.387 طفلاً بينهم 8.100 فتاة، بين كانون الثاني وحزيران 2023، وذلك في مقابل الهدف الذي وضعته المنظمة والبالغ 15.291 طفلاً. أما في الأردن، ومن أجل توحيد ممارسة المساءلة أمام السكان المتضررين، أجرت «اليونيسف» تحسينات على آليات الشكاوى والتعليقات التي تقدمها المنظمة من خلال استكمال مشروع «أصوات التغيير»، وتم تعزيز المشاركة مع السكان المتضررين من خلال نظام اتصالات ثنائي الاتجاه، الذي استخدمه أكثر من 8.600 فرد في الربع الثاني من العام 2023.

وعملت «اليونيسف» في لبنان على تدريب 518 من العاملين في الخطوط الأمامية المجتمعية على رسائل الصحة والتغذية المتكاملة، حيث وصلت إلى 138.034 من مقدمي الرعاية للأطفال، بالإضافة إلى إحالة 96.299 طفلاً ومراهقاً إلى خدمات صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة والمراهقين. وبما يخص اللاجئين السوريين في مصر، فقد وصل برنامج «مشواري» إلى ما مجموعة 4,328 (2,251 أنثى و2,077 ذكر) من المراهقين والشباب السوريين، الذين يتمتعون بمهارات حياتية وقابلية للتوظيف وريادة الأعمال، بالإضافة إلى خدمات التوجيه المهني.

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» قال من جانبه، إن استمرار الأعمال العدائية، بما في ذلك القصف، أدى إلى نزوح نحو 5300 عائلة، أي 26500 شخص، بين 1 و9 أيلول الجاري، في شمال غربي سوريا. وفي بيان حديث، أوضح المكتب أن الاشتباكات في شمال شرقي حلب، لا سيما في القرى الواقعة على طول خط المواجهة، أجبرت ما يقرب من 4600 أسرة على ترك منازلها. وأشارت «أوتشا» إلى التقارير التي تفيد باكتظاظ المخيمات والقرى، حيث تلجأ الأسر إلى النوم في العراء، وتحويل المدارس مؤقتاً إلى ملاجئ، كما ورد أنه تم تعليق العمل فيما لا يقل عن 56 مدرسة حتى إشعار آخر، وفق البيان.

وأضاف البيان أنه حتى 9 أيلول الجاري، قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، وأصيب 22 آخرون، بمن فيهم 11 طفلاً، كما تضررت ست مدارس على الأقل، من جراء الأعمال العدائية، مؤكداً أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وشركاءه «يراقبون الوضع عن كثب، ويواصلون تقديم المساعدة حسب الحاجة». وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حول التطورات في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا إن «الوضع أصبح هادئاً مع إعادة فتح الأسواق الصغيرة، والاستئناف الجزئي لخدمات المياه والكهرباء» مؤكداً أن «تركيز العاملين في المجال الإنساني ينصب على الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والمساعدات الغذائية»، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يُجري تقييماً مشتركاً للأوضاع بين الوكالات.