أكثر من 200 نقابة أمريكية تشكل ائتلافا للضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

واشنطن: أعلنت سبع نقابات عمالية وطنية، وأكثر من 200 نقابة عمالية محلية، في الولايات المتحدة الأمريكية، تشكيل ائتلاف للضغط من أجل وقف إطلاق النار في العدوان المتواصل الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 135 يوما.

ويقول الائتلاف إنه يمثّل أكثر من 9 ملايين عامل نقابي – “أكثر من نصف الحركة العمالية في الولايات المتحدة”، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت الكنيسة الأسقفية الميثودية الإفريقية التي تضم 3 ملايين شخص في الولايات المتحدة، قد دعت البيت الأبيض إلى “وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، ومنع الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة”.

(وكالات)