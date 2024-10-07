أكثر من 2000 شهيد و10 آلاف جريح في لبنان منذ عام

بيروت (لبنان): استشهد أكثر من ألفي شخص وأصيب قرابة عشرة آلاف بجروح في لبنان منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل عام، على ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الإثنين.

وذكرت الوزارة في بيان أن “الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان ترتفع إلى 2,083، والجرحى إلى 9,869″، فيما تستمر الغارات الإسرائيلية بشكل يومي في مناطق عدة في لبنان منذ أسبوعين.

وكانت السلطات اللبنانية أفادت الأسبوع الماضي عن استشهاد 1,100 شخص منذ 23 أيلول/سبتمبر.

(أ ف ب)