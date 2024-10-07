سياسة | عربي

أكثر من 2000 شهيد و10 آلاف جريح في لبنان منذ عام

7 - أكتوبر - 2024

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بيروت (لبنان): استشهد أكثر من ألفي شخص وأصيب قرابة عشرة آلاف بجروح في لبنان منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل عام، على ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الإثنين.

وذكرت الوزارة في بيان أن “الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان ترتفع إلى 2,083، والجرحى إلى 9,869″، فيما تستمر الغارات الإسرائيلية بشكل يومي في مناطق عدة في لبنان منذ أسبوعين.

وكانت السلطات اللبنانية أفادت الأسبوع الماضي عن استشهاد 1,100 شخص منذ 23 أيلول/سبتمبر.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 7, 2024 الساعة 3:11 م

    لبنان جسد فعلا روح الأشقاء العرب والمسلمين و المسيحيين بين لبنان وفلسطين لا حواجز فالمسيح عيسى بن مريم عاش بين فلسطين ولبنان يا إخوان ✌️🇱🇧🇵🇸☹️💪🔥🐒👹🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 7, 2024 الساعة 3:53 م

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم شهداء لبنان يا إخوان وأحرار حزب الله اللبناني يا إخواني الشرفاء الشجعان المجاهدين الذين سيقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء اللبنانيين هذي عقود وعقود وعقود ✌️🇱🇧☹️💪🔥🐒👹

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