أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا في البحر المتوسط عام 2023

الامم المتحدة (الولايات المتحدة): قضى أكثر من 2500 مهاجر أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام، وفق ما أعلنت مسؤولة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس.

وقالت مديرة مكتب المفوضية في نيويورك روفين مينيكديويلا خلال اجتماع لمجلس الأمن مخصص لأزمة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، إنه “حتى 24 أيلول/سبتمبر، تم إحصاء أكثر من 2500 شخص بين قتيل ومفقود” ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة تناهز 50% مقارنة “بـ1680 شخصا خلال الفترة نفسها من عام 2022”.

وشدّدت على أن “أرواحا تُزهق أيضا على الأرض بعيدا عن أنظار الرأي العام”.

وأشارت إلى أن “الرحلة من غرب أو شرق إفريقيا والقرن الإفريقي إلى ليبيا ونقاط انطلاق على الساحل تظلّ من أخطر الرحلات في العالم”.

وأضافت أن “اللاجئين والمهاجرين الذين يسافرون عبر الطرق البرية من إفريقيا جنوب الصحراء يواجهون خطر الموت وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل خطوة”.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها روفين مينيكديويلا، وصل في الفترة بين مطلع العام و24 أيلول/سبتمبر 2023 إجمالي 186 ألف مهاجر إلى جنوب أوروبا (إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا)، من بينهم 130 ألفاً إلى إيطاليا، “بزيادة قدرها 83% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022”.

“آلية إقليمية”

أما بالنسبة لبلدان المغادرة، فبين مطلع العام وآب/أغسطس 2023، حاول أكثر من 102 ألف مهاجر عبور البحر الأبيض المتوسط من تونس، و45 ألفا من ليبيا.

وأكدت أنه من بين هذا العدد، تم إنقاذ 31 ألف شخص في البحر أو تم اعتراضهم وإنزالهم في تونس، و10600 في ليبيا.

وفي إشارة إلى وفود أعداد كبيرة من المهاجرين مؤخرا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، شدّدت المسؤولة على أن إيطاليا “لا تستطيع الاستجابة بمفردها لاحتياجات” هؤلاء المهاجرين.

وكرّرت مينيكديويلا دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى “إنشاء آلية إقليمية لإنزال وإعادة توزيع” المهاجرين الواصلين عن طريق البحر، وهي قضية تثير خلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

من جهته، ألقى السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الذي طلب عقد هذا الاجتماع، باللوم على الاتحاد الأوروبي، مستنكرا مسؤوليته في “فخّ الموت” بالبحر الأبيض المتوسط.

وقال السفير “لدينا انطباع أن الاتحاد الأوروبي يشنّ حربا غير معلنة ضد المهاجرين الذين يموتون لأنه ليس لديهم طريق آخر أكثر أمانا”.

وأضاف نيبينزيا أن “الاتحاد الأوروبي لا يهتم بقضية الهجرة إلا عندما يتعلق الأمر بالأوكرانيين”، معربا عن أسفه لأن المهاجرين الآخرين لا يتمتعون “بنفس المستوى من التضامن”.

أما السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير، فقال إن روسيا “غائبة كما هو الحال دائما عندما يتعلق الأمر بالاستجابة بشكل ملموس للأزمات الإنسانية”، في إشارة إلى المساهمات الروسية في ميزانية المفوضية.

وأضاف أن “وجود فاغنر في منطقة الساحل يساهم في عدم استقرار المنطقة، ما يغذي الإرهاب ويؤدي إلى نزوح السكان”.

(أ ف ب)