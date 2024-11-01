أكثر من 30 ألف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا هذا العام عبر قناة المانش

لندن: تجاوز عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر قناة المانش هذا العام 30 ألف مهاجر، وفق ما أظهرت إحصاءات أولية الخميس.

وتأتي هذه الأرقام بينما تكافح حكومة حزب العمال الجديدة للحد من أعداد الوافدين، وعلى الرغم من تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر قبل الانتخابات “بسحق” العصابات الإجرامية التي تسهل الهجرة غير الشرعية.

ووفقا لوزارة الداخلية، وصل نحو 30 ألفا و431 مهاجرا عام 2024 إلى شواطئ جنوب شرق بريطانيا، بعد عبورهم القناة من شمال فرنسا.

وسُجل يوم الأربعاء، وصول 564 شخصا على متن 12 قاربا، ما يرفع إجمالي عدد الوافدين خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول حتى الآن إلى نحو 5200، وهو أحد أعلى الأرقام الشهرية المسجلة.

وشهد العام الماضي وصول نحو 30 ألف مهاجر خاطروا بحياتهم لعبور أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، في انخفاض عن الرقم القياسي البالغ 45 ألفا و774 مهاجرا عام 2022.

وكان وضع حد للهجرة عبر القناة من أبرز قضايا الحملات الانتخابية في تموز/ يوليو الماضي.

وكان نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح المناهض للهجرة، قد خاض حملة انتخابية تمحورت بأكملها تقريبا حول هذه القضية، حيث نال نحو أربعة ملايين صوت، وهي نتيجة غير مسبوقة لحزب يميني متطرف.

وفي غضون أيام من توليه السلطة، ألغى ستارمر مخطط حزب المحافظين المثير للجدل لترحيل مهاجرين إلى رواندا، وتعهد بتفكيك شبكات مهربي البشر.

وعُين مارتن هيويت على رأس جهاز “قيادة أمن الحدود” الجديد في بريطانيا الذي أوكلت إليه هذه القضية.

ولقي العشرات من المهاجرين حتفهم هذا العام أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل البريطانية في قوارب مطاطية.

(أ ف ب)