66 شهيدا جراء قصف إسرائيلي على جنوب وشمال قطاع غزة منذ الليلة الماضية- (فيديو)

غزة: استشهد 66 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على جنوب وشمال قطاع غزة منذ الليلة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن من بين الشهداء 50 في شمال القطاع وحده.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات وأحزمة نارية استهدفت منازل فلسطينيين في مخيم جباليا وجباليا البلد شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 50 منهم، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأضافت أنه جرى نقل جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفيي العودة والإندونيسي، مشيرة إلى أن عددا من جثامين الشهداء ما زالت تحت أنقاض المنازل المستهدفة.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا في منطقة بلدة الفخاري جنوب شرق خان يونس، بجنوب القطاع.

