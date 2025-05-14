سياسة | عربي | فلسطين

66 شهيدا جراء قصف إسرائيلي على جنوب وشمال قطاع غزة منذ الليلة الماضية- (فيديو)

14 - مايو - 2025

غزة: استشهد 66 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على جنوب وشمال قطاع غزة منذ الليلة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن من بين الشهداء 50 في شمال القطاع وحده.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات وأحزمة نارية استهدفت منازل فلسطينيين في مخيم جباليا وجباليا البلد شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 50 منهم، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأضافت أنه جرى نقل جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفيي العودة والإندونيسي، مشيرة إلى أن عددا من جثامين الشهداء ما زالت تحت أنقاض المنازل المستهدفة.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا في منطقة بلدة الفخاري جنوب شرق خان يونس، بجنوب القطاع.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

  1. يقول إسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    مايو 14, 2025 الساعة 6:05 ص

    اكم الله ياشعب فلسطين. سيتمادى هذا المجرم الفاشي الفاسد ننتنياهو بحربه وبجرلئمه الوحشية على الشعب القلسطيتي، لكن لكل ظالم يوم وسيأتي اليوم الذي سيذهب فيه إلى الهاوية ومزبلة التاريخ وإن شاء الله.

    رد
  2. يقول qoraish:
    مايو 14, 2025 الساعة 9:29 ص

    عار على الزعماء العرب وقادة الدول الاسلامية.
    هذه الخيانة للشعب الفلسطيني ستبقى في التاريخ.

    رد

