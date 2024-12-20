أكثر من 7 آلاف سوري عادوا من الأردن منذ سقوط الأسد

دمشق ـ «القدس العربي» : كشف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أن عدد السوريين الذين عبروا إلى سوريا من خلال معبر جابر

ـ نصيب الحدودي بين البلدين، زاد عن 7000 سوري.

وقال منذ 8 كانون الأوّل/ ديسمبر وحتى الآن غادر المملكة الأردنية 7250 سورياً، موضحاً أن غالبية العائدين من غير المُصّنفين لاجئين.

وكان الأردن قرر في 6 كانون الأول/ديسمبر 2024، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري؛ بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري. ووصف الفراية في تصريح سابق بعد يوم من سقوط نظام الأسد ما يحدث في سوريا ،بأنه نهاية مأساة وأعوام من المعاناة؛ مذكّراً بأن الأردن استقبل أكثر من مليون و300 ألف سوري، الأمرُ الذي أثّر على العديد من القطاعات مثل التعليم والصحة والعمل، موضحاً أن ما «يحول بين اللاجئ السوري وبين العودة في الغالب هو الموضوع الأمني».

وحسب موقع «المملكة» الأردني، فإن معبر جابر الحدودي، يشهد حركة َعودة نشطة من السوريين، بينما تقدم الجهات المختصة على الحدود التسهيلات الممكنة للسوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم.

ورصدت كاميرا «المملكة» لاجئين سوريين يغادرون إلى سوريا مصطحبين معهم أمتعتهم ومقتنياتهم الشخصية وأثاث منازلهم.

وكان الفراية، أكد في وقت سابق لـ «المملكة» أن الوضع على معبر جابر آمن، وأنه يتمّ تسهيل حركة السوريين العائدين إلى بلدهم.

وقال يوجد تنسيق مع الجهة المُسيطرة على الطرف الآخر من المعبر لاستقبال أي أردني عائد من سوريا.

وأشار إلى أنه تمّ تسهيل مغادرة بعض الصحافيين إلى سوريا لتغطية الأحداث هناك، كما جرى استقبال بعض الجنسيات العائدة من الأراضي السورية.

كما دخلت الخميس قرابة 500 شاحنة من الأردن إلى سوريا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، كما أن نحو 150 شاحنة عبرت من سوريا إلى دول مختلفة عبر الأردن خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وفق تصريح لوزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.