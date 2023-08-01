أكثر من 74 ألفاً.. زيادة غير مسبوقة لعدد السجناء في فرنسا

باريس- “القدس العربي”:

وَصَلَ عدد المعتقلين في سجون فرنسا إلى مستوى غير مسبوق، حيث تجاوزت عتبتهم للمرة الأولى 74 ألف سجين، في شهر يوليو المنصرم، مقارنة بـ 73699 في شهر يونيو، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة العدل المنشورة يوم أمس الإثنين. أي أن عدد هؤلاء السجناء زاد بـ 814 معتقلاً إضافياً، في الفترة بين الأول من يوليو والأول من يونيو.. وهي كذلك زيادة غير مسبوقة من حيث عدد المعتقلين خلال شهر واحد.

هذا الاكتظاظ المزمن في السجون كان قد كلّفَ فرنسا، في السادس من يوليو الماضي، إدانة جديدة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. فمع مع 65 ألف مكان في السجون، في الأول من يوليو، تبلغ الكثافة الإجمالية للسجون الآن 122.8٪ في المئة مقارنة بـ 118.7 في المئة قبل عام. ينام 2478 نزيلاً على مرتبة على الأرض

Prisons: 74.513 détenus en France au 1er juillet, nouveau recordhttps://t.co/rcPSypyTzk pic.twitter.com/2rgwKqWYD4 — BFMTV (@BFMTV) July 31, 2023

وبلغت نسبة الإشغال 146.3 في المئة مراكز الحبس الاحتياطي، حيث يتم حبس السجناء الذين ينتظرون المحاكمة، وبالتالي يُفترض أنهم أبرياء.

وتصل نسبة المحكوم عليهم بالسجن لفترات قصيرة 200 في المئة في ثماني مؤسسات، بما في ذلك 278 في المئة في سجن ماجيكافو بمايوت، و212 في المئة في مدينتي بربينيان ونيم، و205 في روشفور.. إلخ.

في المجموع، هناك 16643 معتقلاً يزيد عددهم عن الأماكن المتاحة في السجون الفرنسية. وبسبب هذا الاكتظاظ، أُجبر 2478 معتقلاً على النوم على مرتبة على الأرض. كان عددهم 1872 في الأول من يوليو عام 2022. ومن بين السجناء، هناك 20189 متهمًا مسجونًا بانتظار محاكمتهم. وهم يمثلون 27.1 في المئة من العدد الإجمالي للمعتقلين (مقارنة 26.9 في المئة قبل عام).

ووُضع إجمالي 91127 شخصًا في السجن في الأول من يوليو، وهو رقم آخذ في الازدياد أيضًا. من بينهم 16،614 غير محتجز وضعوا تحت الأساور الإلكترونية (15،781)، أو وضعوا في الخارج (833). أما عدد السجينات (3.7 في المئة من إجمالي عدد السجناء) فقد ازداد زيادة طفيفة، بينما ظل عدد القاصرات (0.8 في المئة) مستقراً.