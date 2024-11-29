أكثر من 75 شهيدا في مجزرتين مروّعتين ارتكبتهما إسرائيل في بيت لاهيا

غزة – «القدس العربي»: ارتكبت آلة الحرب الإسرائيلية مجازر موصوفة في قطاع غزة الجمعة، ولا سيما في شمال القطاع الذي يخضع لحصار مطبق وعملية تهجير منهجية منذ نحو شهرين.

وكانت أكثر هذه المجازر سوءا، اثنتان في بيت لاهيا حيث أدت بحسب الدفاع المدني إلى استشهاد أكثر من 75 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، من عائلتي البابا وأحمد. وقال متحدث باسم الدفاع المدني «لا نعلم الكثير مما يجري في شمالي غزة بسبب الحصار المستمر».

واكّد أن عائلات بأكملها أبيدت في شمالي قطاع غزة و»لا نعلم عنها شيئا، وهناك أحياء يبقون لوقت طويل تحت الأنقاض ولا يوجد دفاع مدني لانتشالهم».

وقال إن هناك نحو 10 آلاف مصاب في شمال القطاع خلال 50 يومًا. وكان عدوان الاحتلال تواصل مع استخدام الاحتلال أسلحة غير معروفة.

وقال المدير العام لوزارة الصحة منير البرش في غزة لشبكة «الجزيرة»، إن هذه الأسلحة تؤدي إلى تبخر الأجساد.

وقال «الاحتلال يستخدم أسلحة لا نعرف مكوناتها في شمال القطاع تؤدي لتبخر الأجساد».

وخلف التصعيد الإسرائيلي والفظائع التي ارتكبها الاحتلال الجمعة، عشرات الضحايا الجدد، جراء استمرار الهجمات الدامية التي نفذها جيش الاحتلال، وذلك على وقع عمليات تدمير واسعة طالت المنازل، استخدمت فيها صواريخ الطائرات النفاذة والروبوتات المتفجرة، كما أحدثت دمارا كبيرا في مناطق التوغل البري.

المجازر الأخيرة

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 33 مواطنا، وإصابة 137 آخرين، لافتة إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 44363 شهيدا و105070 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكان ثلاثة شهداء ارتقوا وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف مدفعي استهدف منازل بمنطقة الشيخ زايد شمالي القريبة من مشروع بيت لاهيا.

واستشهد أيضا الدكتور أحمد الكحلوت رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان، جراء قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية.

وجاءت العملية بعد سلسلة هجمات طالت المستشفى خلال الأيام الماضية، وأدت إلى إصابة العديد من أفراد الطاقم الطبي.

الأجساد تبخرت بأسلحة محرّمة ومجهولة… وفرق الإنقاذ لا تصل

وتعرض مخيم جباليا لعمليات قصف جوي ومدفعي جديدين، حيث أتت الغارات على منازل سكنية، فيما ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بتفجر «روبوتات مفخخة» بمنازل سكنية في مشروع بيت لاهيا.

وجاء ذلك فيما استمر الحصار المفروض على نحو 75 ألف مواطن لا زالوا محاصرين في شمالي القطاع، ويمنع عنهم دخول الأطعمة والأدوية.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن طواقمهم لا تستطيع الدخول إلى شمال غزة بسبب الأعمال العسكرية الإسرائيلية، لافتا إلى أن طواقمهم تتعرض لاستهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال، مشيرا إلى أنه بسبب الحصار وعدم إدخال الوقود، تعطلت 99% من أعمال الجهاز.

استهداف المنازل

واستمرت الهجمات الدامية على مدينة غزة، التي هدد الاحتلال العديد من أحيائها بالإخلاء القسري خلال الأيام الماضية، حيث استشهد أربعة مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح، جراء استهداف مجموعة من المواطنين محيط مفترق الصناعة بحي تل الهوا جنوب غربي المدينة.

وارتقى ثلاثة شهداء وأصيب خمسة آخرون كم، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة «نصار» في شارع الوحدة غرب مدينة غزة.

وكان مواطن استشهد وأصيب آخرون في ساعة متأخرة من ليل الخميس، جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون.

وترافق ذلك مع استمرار استهداف الأحياء الشمالية الغربية للمدينة، والتي هددها الاحتلال بالإخلاء القسري، وسقطت عدة قذائف على حي الصفطاوي، والذي تعرض لتدمير كبير جراء استمرار الهجمات، كما هاجمت قوات الاحتلال بعنف المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة غزة.

وقال شهود عيان إن قصفًا مدفعيًا عنيفًا طاول الأطراف الشرقية لحي الشجاعية، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف حي الزيتون الشرقية والجنوبية، في إطار الهجوم المستمر على تلك المناطق منذ أشهر، حيث طالت الهجمات المناطق الواقعة جنوب شارع 8، ومحيط دوار الكويت، الذي تعرض أيضا لرشقات من طلقات نارية ثقيلة.

وفي وسط قطاع غزة، استفاق سكان مخيم النصيرات على حجم دمار وأعداد ضحايا جدد، اكتشف سقوطهم بعد انسحاب قوات الاحتلال من مناطق التوغل شمالي المخيم.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد خمسة مواطنين من عائلة «الدحدوح»، جراء استهداف منزلهم في محيط دوار أبو صرار، فيما انتشلت طواقم الإسعاف 11 شهيداً من أماكن متفرقة من مناطق التوغل البري، التي طالت أطراف الحي الجديد وأرض المفتي شمالاً.

وصبيحة الجمعة، قام أهالي الضحايا وسكان من المخيم بتشييع جثامين عدد من الشهداء، الذين ارتقوا فجرا والشهداء الذين جرى انتشالهم، بعد انسحاب قوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال شنت فجر الخميس هجوما مفاجئا وكبيرا على شمالي المخيم، بدأ بقصف العديد من المنازل والمربعات السكنية، وتدمير الطوابق العليا في العديد من المباني السكنية، سرعان ما تطور الى قصف مدفعي عشوائي، ثم تلاه توغل بري على وقع سقوط الكثير من الضحايا، كما خلف التوغل اندلاع حريق كبير في مخزن أخشاب في بلوك 5، وتخلل التوغل الذي انتهى فجر الجمعة، قيام طائرات مسيرة وروبوتات بإطلاق النار على العديد من المناطق،

ورغم الانسحاب من شمالي المخيم، إلا أن قوات الاحتلال الموجودة على الجهة الجنوبية لـ «محور نتساريم»، قصفت الأحياء الشمالية للمخيم بالعديد من القذائف المدفعية.

وأعلن جهاز الدفاع المدني، أن طواقمه لا تستطيع الوصول إلى منازل المواطنين التي يستهدفها الاحتلال في شمال مخيم النصيرات، وتحديدا في محيط منطقة شركة الكهرباء وبعض المناطق في شمال غرب الحي الجديد، بسبب خطورة المناطق، لافتة إلى أنه وصلت إليه مناشدات من مواطنين مصابين ومحاصرين هناك.

وطالب المواطنين بعدم الوصول لهذه المناطق في الوقت الحالي لخطورتها، حيث تعرض مواطنون لإطلاق النيران من الطائرات المسيرة والمدفعية الإسرائيلية.

وفي سباق الهجمات على وسط القطاع، ارتقى ثمانية مصابين، جراء استهداف قوات الاحتلال كافيتريا تقع غربي مدينة دير البلح، فيما قامت قوات الاحتلال بالتوغل لمسافة محدودة في المناطق الشرقية لمخيم المغازي، على وقع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف.

وتعرضت الأطراف الشمالية الشرقية لمخيم البريج المجاور لقصف مدفعي وعمليات إطلاق نار كثيف.

خان يونس ورفح

أما في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فقد ارتقى شهيدان وأصيب عدد آخر بجروح، جراء غارة اسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين غرب المدينة.

وقامت قوات الاحتلال بشن هجمات بالمدفعية، طالت البلدات الواقعة على مقربة من الحدود الشرقية للمدينة.

وهاجمت طائرات الاحتلال المسيرة، منطقة المواصي الساحلية غرب مدينة رفح، والتي يكثر فيها النازحون، ما أدى إلى إصابة مواطنين بجراح، كما نسفت قوات الاحتلال عددا من المنازل الواقعة في وسط المدينة.

وتعرضت كذلك المناطق الشمالية الشرقية للمدينة لعمليات قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية المتوغلة هناك.

وفي سياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن 30 أسيرا من قطاع غزة، من خلال معبر كرم أبو سالم أقصى الحدود الجنوبية الشرقية لقطاع غزة، وهؤلاء من آلاف الأسرى الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في أوقات سابقة من القطاع، خلال التوغلات البرية، أو خلال تنقلهم عبر نقاط التفتيش العسكرية، وجميع معتقلي غزة يتعرضون للتعذيب الشديد، والحرمان من الاكل، ومن بينهم الكثير الذين استشهدوا جراء التعذيب، فيما جرى بتر أطراف آخرين في السجون.