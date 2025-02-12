“أكثر من 9 آلاف صحافي في العالم يشوّهون صورة الجزائر”.. تصريح لوزير الإعلام يثير جدلا واسعا ـ (فيديو)

لندن ـ “القدس العربي”:
أثار تصريح وزير الاتصال (الإعلام) الجزائري، محمد مزيان، جدلًا واسعًا داخل الأوساط الإعلامية وعلى مواقع التواصل، بعدما ذكر أن أكثر من 9000 صحافي عبر العالم يعملون على تشويه صورة الجزائر، مبرزا أن الإعلام الوطني، وخاصة التلفزيون العمومي، يجب أن يستعيد مكانته للتصدي لهذه الحملات.
وفتح حديث الوزير الذي جاء ضمن محاضرة ألقاها في جامعة الجزائر 3 حول “دور الإعلام التنموي”، الباب أمام موجة من التعليقات التي تراوحت بين النقد اللاذع والتأييد الحذر، بينما رأى آخرون أن المشكلة ليست في الصحفيين الأجانب، بل في أداء الإعلام الجزائري نفسه.
واستغرب الكثيرون الرقم الذي أعلنه الوزير، متسائلين عن مصدره ودقته، فيما اعتبر البعض الآخر أن المشكلة الحقيقية ليست في “الهجمات الإعلامية”، بل في ضعف الإعلام الوطني في تقديم صورة متماسكة عن الجزائر.
وقال الصحافي محمد إيوانوغان في هذا الشأن: “عندما يعلن وزير الاتصال أن 9000 صحفي في العالم يعملون على تشويه صورة الجزائر فهذا لا يعني أن الجزائر على صواب والعالم على خطأ، بل يعني ببساطة أن الجزائر فشلت في تغيير الصورة النمطية عنها.” وأوضح أن الجزائر التي كانت تُعرف سابقًا بأنها “قبلة الثوار” أصبحت اليوم مقترنة بصورة سلبية، ولا يتم بذل جهد كافٍ لتغيير هذا الواقع.
من جانبه، علّق الصحافي نجيب بلحيمر بشكل ساخر على تصريحات الوزير، معتبرًا أن كلامه نفسه قد يكون أكثر ضررًا بصورة الجزائر من أي حملة إعلامية خارجية. وكتب في منشور له: “تصريح وزير الاتصال عن وجود تسعة آلاف صحافي عبر العالم يعملون على تشويه صورة الجزائر قد يكون مساهمة كبيرة في تشويه صورة الجزائر تفوق كل ما يستطيع أن يفعله 9000 صحفي إن وجدوا.” وانتقد بلحيمر اقتراح الوزير بأن التلفزيون العمومي هو من يجب أن يتولى الرد، معتبرًا أن ذلك “منتهى الاستخفاف بالعقول.”
عكس ذلك، اختار البعض التعامل مع تصريحات الوزير بجدية، مسلطين الضوء على المشاكل الداخلية التي تعاني منها الصحافة الجزائرية. وأكدت الصحفية ملاك بوثينة أن الحملات الإعلامية ضد الجزائر موجودة، لكنها رأت أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الإعلام الجزائري لم يأخذ زمام المبادرة للدفاع عن صورة البلد. وقالت: “نعم، هناك من يحاول تشويه صورة الجزائر، لكننا نحن من تركنا الساحة واسعة لغيرنا ليكتب علينا.. لم نكتب كفاية عن تاريخنا، ولم نروّج لثقافاتنا، ولم نُعطِ الفرصة لنخبتنا للتحدث.” وأضافت أن الإعلام الجزائري يعيش في حالة “رد الفعل” بدل أن يكون صاحب المبادرة، موضحة: “نرقد كثيرًا، وحينما تأتي الضربة نستيقظ مفزوعين ونبدأ بالدفاع عن أنفسنا، وهي صورة سيئة عنا.”
ومن زاوية أخرى، علّق العسكري السابق أحمد عظيمي، والأستاذ الجامعي، على تصريحات الوزير، معتبرًا أن التشويه الحقيقي لصورة الجزائر لم يكن من صنع الصحافيين الأجانب، بل من داخل البلاد، مذكرًا بسنوات الفساد في عهد النظام السابق. وقال: “قناعتي أن أكبر من شوه صورة الجزائر كانت العصابة وزعيمها القعيد (في إشارة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة). سنوات كثيرة صرخنا خلالها بكل قوانا مرددين بأن الأمر بلغ مستوى الخيانة العظمى، فكان الجزاء أننا اتُهمنا بالعمالة!”. وأضاف أن الجزائر اليوم بحاجة إلى تجاوز إرث العشرين سنة الماضية، والعمل على بناء دولة قائمة على العدل والكفاءة، لأن المجتمعات المتماسكة لا يمكن التأثير عليها بسهولة.
من جهته طرح الصحافي أحميدة العياشي تساؤلات حول أسباب تدهور صورة الجزائر في الإعلام الدولي، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تتعلق بعدد الصحفيين الأجانب، بل بأداء المؤسسات الجزائرية نفسها. وكتب في منشور له: “السؤال الحقيقي ليس في 9000 صحفي يعملون ضدنا، بل ماذا قدمنا لنكون لدينا صحافة محترفة، قوية، متنوعة ومتعددة؟ كيف وصلنا إلى هذا المنحدر وحالة البؤس المزري؟” وانتقد العياشي تركيز الوزير على دعم التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء الجزائرية فقط، متسائلًا: “هل الصحافة الخاصة ليست جزائرية؟” كما طالب بمحاسبة الدبلوماسية الجزائرية على دورها في ترويج صورة البلاد في الخارج، مشيرًا إلى أن الأموال التي تُنفق على السفارات والمراكز الثقافية يجب أن يكون لها أثر أكبر في تحسين صورة الجزائر دوليًا.
ويعكس هذا النقاش، وفق مراقبين، حالة الانقسام الكبير في الآراء حول واقع الإعلام الجزائري والدور المنوط به في الدفاع عن صورة البلد، بين المقاربة الدعائية في الدفاع عن صورة الجزائر وبين مقاربة الحريات التي تجعل البلد أكثر انفتاحا على كل الآراء، ما يمنحه صورة مشرقة أكبر في العالم.
كيف تم عدهم و حسابهم…??? انما أتساءل بحسن نية بلد كل وزرائه الأولون على مدى 20 سنة في السجن ? أكثر من 16 والي يخضعون لمتابعات؟ في كل يوم مؤسسة من مؤسساته مدراؤها يجلبون الى العدالة؟ بلد أرقامه متضاربة في تحلية المياه..في دخله العام السنوي؟ حتى في عدد الشهداء مليون و نصف أو 5 ملايين؟؟؟ للأسف الجزائر دولة قارة كان يجب أن تكون قدوة بخيراتها و شعبها… في بعض البلدان ممنوع أن تقول الحقيقة حيث يروج للوهم و الجهل و الفنتزيا
اكثر من مليون و نصف شهيد في الثورة التحريرية المظفرة من 1954 الى 1962 واكثر من 5 ملايين شهيد هو المجموع من 1830 الى 1962
جميع وسائل الإعلام الكبرى مجبرة على اتباع خط تحرير يوافق مصلحة مموليها وملاكها..
أعتقد أن غزة قد عرت الجميع.. حتى الشعوب الحرة في الغرب عبرت عن استيائها من المعالحة الإعلامية التي غطت الحرب على غزة والتي وصلت حد إطلاق أكاذيب عن قطع رؤوس رضع واغتصاب نساء.. تم الترويج لها بقوة وعندما ظهرت الحقيقة صمت الجميع.. كذلك كان الامر مع روسيا في حرب اوكرانيا وقبلها حرب اليوسنة..
إذن الجزائر ليست استثناء لكن العيب يكمن في الاعلام الجزائري الضعيف.
اغلب وسائل الاعلام المرئية والمقروئة تسير على نهج ممولها ولا تخضع لاخلاقيات المهنة
هدا الوزير مع كامل الاسف هو استمرار لارقام ما أتى بها الله من سلطان هل كان من الضروري 9000 بالتمام و الكمال لمادا ليس 9225مثلا أو رقم اقرب إلى الواقع
سبحان الله و هل قال 9000 بالتمام؟؟…
والله غير نحسبوهم بالواحد..راك غالط ..لا زلتم لا تعرفوننا كيف نشتغل.. وأزيدك من القمح حبة : كل من كتب ضد الجزائر /أو عمل ربورتاجا /أو فيلما قصيرا /أو طويلا /أو عمل على ندوة و قال كلاما ضد مصلحة الشعب و البلد فهو تحت الأنظار التي لا تنام.. وفقط..!
إذا كان السيد الوزير يقصد بـ 9000 صحافي معادي للجزائر هم فرنسيون وإسرائليون و صحافيون عرب خصوصا في بعض الدول التي تجهر بعدائها للجزائر،، فالرقم صحيح إلى أبعد الحدود وربما يزيد على ذلك مقارنة بما يكتب وينشر في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها السمعية والبصرية والمقروءة وعلى شبكات التواصل الإجتماعي كلها تشحد السكاكين متى يرون الجزائرتسقط ، فلم التشكيك من كلام الوزير ونحن نسمع ونقرأ ونشاهد ما يحاك ضد الجزائر يوميا وعلى مدار السنة .
نظرية المؤامرة على الجزائر اخذت مأخذها في العقلية الجزائر بعد ان كرستها الانظمة المتعاقبة على حكم البلاد كعقيدة لتبرير قبضتها الحديدية وضمان استمراريتها و نهب اموال الغاز .
كل انظمة العالم تركت الماضي بما له وبما عليه وراء ظهورها وباتت تشتغل على حاضرها ومستقبلها وتفتخر بانجازاتها الا النظام الجزائري الذي شاخ وداخ وراح يعود بالشعب الجزائري الى الماضي كلما اشتدت ازمته وقلت حيلته ليذكره كل مرة بان الجزائر كانت مكة الثوار وارض الاحرار وان الجميع يتآمر عليها. واتخذ هذه الاسطوانة المشروخة كوسيلة لخنق الحرية والمبادرات الفردية واتصدي لاي حركة او تحرك شعبي لاصلاح الامور من طرف. الطاقات الشابة.
شكرا. لقد شفيت غليلي
هل من المصادفة أن يكون التضارب والتضخيم في كل الأرقام القادمة من الجزائر هو سيد الموقف؟
الأخ منير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للأسف الشديد ..
أصبح الغرب بل من كان حليفه يقدح في هته الدويلة فقال . لاهبة لاوزن لا مصداقية
الله المستعان
بسم الله الرحمن الرحيم.
ليس هناك شك من أن يتكالب الأعلاميين علي الجزائر أو علي أي دولة تقف في صف الفلسطينيين و هذه عقيدة راسخة عند بني صهيون الذين يملكون ألة إعلامية جبارة عبر كل أقطار العالم . أنا شخصيا ليس لي أي شك فيما قاله معالي الوزير الجزائري القائم بالإعلام والصحافة لإن الجزائر دلئما كانت في مشادات مع دولة الكيان الصهبوني في المحافل الدولية و مؤسسات مجلس الأمن الدولي و كانت صوت داعما للقضية الفلسطينية و كل القضايا العادلة عبر العالم …علي القائمين علي الشأن العام في الجزائر بتطوير و تأطير قطاع الصحافة و إعطاء الحريات الكافية لهذا القطاع في ما يتناسب مع القانون و حفض الحريات لجعل من قطاع الإعلام و الصحافة منبر حر يدافع عن الجزائر و مكتسباتها.