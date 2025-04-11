أكد أنه يحظى بـ”اهتمام خاص” من السلطات الجزائرية.. ماكرون: “واثق” من الإفراج عن بوعلام صنصال ـ (فيديو)

لافتة لدعم الكاتب الفرنسي الجزائري المعتقل بوعلام صنصال مرفوعة على جسر في مدينة بيزييه، جنوب فرنسا (أ ف ب)

باريس- “القدس العربي”:

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أنه “واثق” من الإفراج القريب عن الكاتب الجزائري ـ الفرنسي بوعلام صنصال، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات نافذة في الجزائر، لأنه يحظى بـ”اهتمام خاص” من قبل السلطات الجزائرية.

وقال الرئيس الفرنسي للصحفيين بعد زيارته لجناح المغرب، ضيف الشرف في لمعرض الكتاب في باريس هذا العام: “أنا واثق. وأعلم أن هناك اهتماماً خاصاً”.

وأضاف: “أمنيتنا الأشد إلحاحاً أن تتخذ السلطات الجزائرية القرار الذي سيسمح له باستعادة قدر من الحرية، والتداوي، والقدرة على الكتابة من جديد”.

💬 “Notre souhait le plus ardent (…) c’est que les autorités algériennes puissent prendre la décision qui lui permettra de recouvrer sa pleine liberté” Emmanuel Macron se dit “confiant” dans la libération de l’écrivain Boualem Sansal pic.twitter.com/qO26GVlndc — BFMTV (@BFMTV) April 11, 2025

وكان ماكرون صرح قبل يومين، لقناة فرنسا 5 بشأن بوعلام صنصال: “لقد ناضلنا بلا كلل منذ البداية من أجل إطلاق سراحه. آمل أن يستعيد حريته في أقرب وقت ممكن؛ ولدي ثقة في أعلى السلطات الجزائرية”.

بوعلام صنصال البالغ في السجلات الرسمية من العمر 75 سنة (بينما يكرر أنصاره في فرنسا دائما أنه يبلغ في الحقيقة 80 عاما)، والمعتقل في الجزائر منذ منتصف شهر نوفمبر، قد حُكم عليه في 27 مارس بالسجن خمس سنوات، لا سيما بتهمة المساس بوحدة التراب الوطني، على خلفية تصريحات أدلى بها في أكتوبر لوسيلة إعلام فرنسية يمينية متطرفة تُدعى”فرونتيير” (حدود)، حيث زعم أن الجزائر ورثت خلال الاستعمار الفرنسي أراضٍ كانت تعود للمغرب. وقد استأنف الحكم الصادر بحقه.

وقد شهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا توتراً شديداً دام ثمانية أشهر، منذ أن قرر إيمانويل ماكرون في نهاية يوليو الماضي دعم خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية، والتي يدعم فيها الجزائريون جبهة “البوليساريو”. وزاد من تفاقم التوتر اعتقال الكاتب في منتصف نوفمبر الماضي ورفض الجزائر، مطلع عام 2025، استقبال مؤثرين جزائريين طردتهم فرنسا.

ومع ذلك، شهدت هذه التوترات بعض الانفراج في الأيام الأخيرة، لا سيما بعد المكالمة الهاتفية التي جرت في 31 مارس بين إيمانويل ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعلنا فيها استئناف الحوار الثنائي.

كما زار وزير الخارجية الفرنسي جان-نوييل بارو الجزائر الأحد الماضي لتأكيد هذه “المرحلة الجديد” في العلاقات بين باريس والجزائر.