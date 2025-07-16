«أكسون موبيل» الأمريكية تجري مفاوضات للعودة إلى العمل في حقول النفط العراقية

بغداد – د ب أ: كشف باسم محمد خضير، وكيل وزارة النفط العراقية أمس الأربعاء أن شركة «إكسون موبيل» الأمريكية تجري حالياً مفاوضات مع وزارة النفط للحصول على فرص عمل في الحقول النفطية العراقية.

وسبق للشركة، التي كانت تقود إئتلافاً لاستثمار حقل غربي القرنة الأول في محافظ البصرة في جنوب العراق، قد وقعت اتفاق تسوية مع شركة «بتروشاينا» الصينية لبيع حصتها في الحقل عام 2023.

كما ذكر المسؤول العراقي أن «شركة شلومبرجير» الأمريكية باشرت أعمالها حالياً في حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار، فيما شهدت الأيام الماضية اجتماعاً في فيينا ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني وممثلي شركة شيفرون الأمريكية حيث جرى خلاله بحث استثمار أربع رقع استكشافية في حقل الناصرية جنوبي البلاد».

وقال «المباحثات شملت أيضاً مشروع تطوير حقل بلد في محافظة صلاح الدين التابع لشركة نفط الشمال».

وأضاف «هناك إقبال متزايد من الشركات الأجنبية على الاستثمار والعمل في الحقول النفطية». ويعتزم العراق رفع طاقته الإنتاجية للنفط الخام إلى 6 ملايين و500 ألف برميل يومياً بحلول العام 2028 ورفع الطاقة التصديرية إلى 5 ملايين و250 الف برميل يومياً.