أكسيوس: أمريكا تعتزم بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار إلى إسرائيل

واشنطن: ذكر موقع أكسيوس الإخباري الجمعة نقلا عن مصدرين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أخطرت الكونغرس بصفقة أسلحة محتملة مع إسرائيل قيمتها ثمانية مليارات دولار تشمل ذخائر لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية.

وذكر التقرير أن الصفقة ستحتاج إلى موافقة لجان في مجلسي النواب والشيوخ وتشمل قذائف مدفعية وصواريخ جو-جو للطائرات المقاتلة للدفاع ضد تهديدات مثل الطائرات المسيرة.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي “أوضح الرئيس أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها، بما يتفق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وردع العدوان من إيران والمنظمات المتحالفة معها”.

وذكر الموقع أن الحزمة تشمل أيضا قنابل ورؤوسا حربية صغيرة القطر.

فشلت الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرا في غزة. ومن المقرر أن يترك الرئيس جو بايدن منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني ليخلفه الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

(رويترز)