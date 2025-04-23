أكسيوس: أمريكا تقترح اعترافا غير رسمي بالمناطق الخاضعة لسيطرة روسيا بأوكرانيا

واشنطن: نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة القول إن الولايات المتحدة تتوقع ردّا اليوم الأربعاء على إطار عمل لإحلال السلام يتضمن اعترافا غير رسمي بسيطرة روسيا على جميع المناطق التي احتلتها تقريبا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.

كما ذكر أكسيوس أنه بموجب الاقتراح، الذي طُرح الأسبوع الماضي، سترفع واشنطن العقوبات المفروضة على روسيا منذ عام 2014، وستتم إعادة جزء صغير من الأجزاء التي تحتلها روسيا في خاركيف إلى أوكرانيا.

وأضاف أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية ستعتبر أرضا أوكرانية لكن الولايات المتحدة ستديرها، وستزوّد كلا من أوكرانيا وروسيا بالكهرباء.

(رويترز)