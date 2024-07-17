سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أكسيوس: أمريكا حذرت إيران سرا بشأن أنشطة نووية مريبة

17 - يوليو - 2024

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واشنطن:  أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيرا خاصا لإيران الشهر الماضي أعربت فيه عن مخاوف جدية بشأن أنشطة أبحاث وتطوير إيرانية يمكن استخدامها لإنتاج سلاح نووي، وفقا لما ذكره ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لموقع إكسيوس الأمريكي الإخباري.

وزعمت الولايات المتحدة وإسرائيل أنهما  قد رصدتا “أنشطة نووية مثيرة للشكوك” قام بها علماء إيرانيون في الشهور الأخيرة.

 ويخشى المسؤولون أن تكون تلك الأنشطة ضمن مسعى إيراني سري لاستغلال فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لإحراز تقدم نحو التسلح النووي.

وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة بايدن نقلت مخاوفها النووية إلى الإيرانيين منذ عدة أسابيع، سواء عبر دولة ثالثة أو عبر قنوات مباشرة.

واضاف المسؤولون الأمريكيون ان الإيرانيين عادوا برد يتضمن إيضاحات لهذه الأنشطة النووية، مؤكدين أنه لم يحدث أي تغيير في السياسة وأنهم لا يعملون على صنع سلاح نووي.

وقال مسؤول أمريكي إن الرسالة التي بعثت بها الولايات المتحدة إلى الإيرانيين كانت فعالة، لكنه أضاف أنه لا تزال هناك مخاوف كبيرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

 ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله: “لا نرى مؤشرات على أن إيران تقوم حاليا بالأنشطة الرئيسية اللازمة لإنتاج شحنة نووية قابل للاختبار.”

يشار إلى أن قائد الثورة الإسلامية الإيرانية على خامنئي كررا مرارا موقف بلاده الرسمي بأنها لم تسع أبدا لصنع قنبلة نووية.

(د ب أ)

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