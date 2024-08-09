أمريكا تتراجع عن فرض عقوبات على وحدة نيتسح يهودا بالضفة الغربية وتقرر إنهاء التحقيق بشأن انتهاكاتها

واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها وحدة نيتسح يهودا التابعة للجيش الإسرائيلي “جرى إصلاحها على نحو فعال” بعد الاطلاع على معلومات جديدة قدمتها إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الوحدة المعنية يمكنها مواصلة تلقي المساعدات الأمنية الأمريكية.

ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق جنائي بعد اتهام جنود الكتيبة بالتورط في وفاة رجل أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 78 عاما.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في وقت سابق أن واشنطن ستفرض عقوبات على الوحدة بسبب معاملتها للفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأورد موقع أكسيوس اليوم الجمعة أنه لن يتم فرض عقوبات على الوحدة، وأن واشنطن قررت إنهاء تحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان من جانب الوحدة في الضفة.

وذكر أكسيوس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين كبار، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بهذا التغيير في محادثة بينهما اليوم الجمعة.

(وكالات)