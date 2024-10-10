أكسيوس: إدارة بايدن تتقبل فكرة هجوم إسرائيلي واسع على إيران دون أن يؤدي إلى حرب إقليمية

واشنطن- “القدس العربي”: قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين إن الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتربا من التفاهم بشأن نطاق الرد الإسرائيلي المخطط له ضد إيران خلال مكالمتهما الهاتفية يوم الأربعاء، حسبما أفاد موقع “أكسيوس”.
مسؤول إسرائيلي: الخطط الحالية لا تزال أكثر عدوانية إلى حد ما، مما يرغب البيت الأبيض
وبحسب ما ورد، فإن إدارة بايدن تتقبل فكرة أن تشن إسرائيل هجومًا واسعًا على إيران قريبًا، لكنها تخشى أن تؤدي الضربات على أهداف معينة، إلى تصعيد الحرب الإقليمية بشكل كبير.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الخطط الحالية لا تزال أكثر عدوانية إلى حد ما، مما يرغب البيت الأبيض.
ولكن بعد مكالمة بايدن ونتنياهو، قال مسؤول أمريكي: “نحن نتحرك في الاتجاه الصحيح”.
وأوضح مسؤول أمريكي آخر بأن الإدارة أصبحت أقل توتراً بعض الشيء بشأن خطط إسرائيل بعد المكالمة.
وأشار المسؤول الإسرائيلي الكبير إلى تقلص الفجوات بين واشنطن وتل أبيب، بشأن طبيعة الهجوم ضد طهران ونطاقه.
ورأى مسؤولون أمريكيون أن مكالمة بايدن ونتنياهو كانت تتويجا لنحو أسبوعين من المشاورات بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية، منذ إطلاق إيران حوالي 180 صاروخًا على إسرائيل، في هجوم تم إحباطه إلى حد كبير.
وقال مسؤولون أمريكيون إن مكالمة منفصلة جرت الأربعاء بين مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، قبل مكالمة بايدن ونتنياهو.
وكانت مكالمة سوليفان-ديرمر هي المناقشة الأكثر تفصيلاً حتى الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يتعلق بخطط تل أبيب.
وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار إن بايدن ونتنياهو، أكدا على بعض التفاهمات التي توصل إليها سوليفان وديرمر في مكالمتهما.
وانعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، مساء الخميس، بالتوقيت المحلي، لتلقي إحاطة بشأن خطط مهاجمة إيران والتفاهمات مع إدارة بايدن، بحسب مسؤولين إسرائيليين.
ومن المرجح أن يفوض المجلس الوزاري الأمني المصغر نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتحديد توقيت الهجوم.
وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن المشاورات على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الرد على إيران تواصلت يوم الخميس، وستستمر خلال الأيام المقبلة.
ومن المحتمل أن يسافر غالانت إلى واشنطن في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، لمواصلة المناقشات مع سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن.
أمريكا الإرهابية هي من تقوم بالهجوم في إيران بإسم الكيان الإبادة
لا يوجد شي اسمة إدارة بايدن لان امريكا مستعمرة تدار من شركات ولوبيات والصهاينة يملكون امريكا والإعلام والبنوك والفرد الأمريكي خادم بل إن بايدن الخرف نفسة يدار من قبل موسسات صهيونية نازية تعمل بمبدأ اسراءيل ومصالح اسرائيل اولا وثانيا وثالثا وبعدها امريكا
الحرس الثوري الإيراني ليس منظمة عسكرية تقليدية تعتمد على حب الوطن أو التكنولوجيا، بل هي مؤسسة أيديولوجية تمزج بين ثقافة عاشوراء والشهادة. القادة الذين خرجوا من حرب العراق وإيران ربما لا يمانعون في الموت في نهاية المطاف تحت شعار “الشهادة”.
ما هذا العبث، وعصر الإجرام المبرر؟
الكلب عندما ينبح يكون خايف.
ابني عنده كلب ابن ناس اسمه stich لا ينبح إلا عندم يكون جوعان.
عندما يزورنا لا يقترب من أكل الكلاب، لا يأكل إلا قلاية بندورة.
لم اسمع في حياتي بمطاط او gum بالعربي الفصيح او زمة كاوتش بالأفصح أكثر مطا من زمة التايه الشارد بايدن.
نفس سيناريو غزة تكرر في لبنان وها هو يتكرر للمرة الثالثة في عاصمة العرب طهران.
يبداء السيناريو بخطوط وهمية بايدنية حمراء وتصريحات عربية عنترية ثم يبداء التنفيس شوية شوية وفي النهاية تتم مباركة ثلاثي ظلام المسرح نتانياهو وسارة وياءير وجراءمهم فيفعلوا ما يحلوا لهم تحت مباركة
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Chapter 3 Iran)
كيف يمكن أن يكون هناك هجوم إسرائيلي واسع على إيران دون أن يؤدي إلى حرب إقليمية؟ قرار الحرب الإقليمية في مثل هذا السيناريو ليس بيد أمريكا وإنما بيد إيران التي أعلنت أنها سوف ترد بدون رادع.
طالما أن أمريكا ضالعة في الرد على إيران و بما أن القواعد الأمريكية تملأ المنطقة ( تقريبا في كل دولة عربية هناك قاعدة أو اثنتين وأحياناً أكثر للأمريكان كما هو الحال في كل دول بلا إستثناء وسوريا والعراق إلخ….) والسؤال هو لما لا تضرب إيران رأس الأفعى أمريكا بدل من الذيل الكيان الصهيوني. إليس القريب أحق بالضرب من البعيد لأنه عسكرياً كلما قرب الهدف زادت دقة إصابته! أم أن وراء الأكمة ما وراءها!