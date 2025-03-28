أكسيوس: إدارة ترامب تقترح على حماس إطلاق سراح رهينة مقابل “بيان يدعو إلى الهدوء”

واشنطن- “القدس العربي”: قال مسؤول أمريكي ومسؤول إسرائيلي إن الولايات المتحدة قدّمت لحركة حماس مقترحا جديدا عبر وسطاء قطريين في مسعى لإطلاق سراح الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر وكسر الجمود في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، حسبما ذكر موقع “أكسيوس”.

وبحسب ما ورد، ليس من الواضح ما إذا كانت حماس ستقبل الاقتراح الذي يتوقف على إطلاق سراح ألكسندر مقابل بيان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو فيه إلى الهدوء في غزة واستئناف المفاوضات بشأن اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار.

أكسيوس: مصر هددت بترحيل أسرى حماس الذين أفرجت عنهم إسرائيل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذين يقيمون في القاهرة منذ ذلك الحين إذا لم توافق الحركة على إطلاق سراح المزيد من الرهائن

وقال مسؤول أمريكي “لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن”.

وأوضح مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن المفاوضات بشأن إطلاق سراح رهائن ووقف إطلاق النار تعثرت في الأيام الأخيرة بعد استئناف إسرائيل الحرب على غزة.

وفي هذه الأثناء، وسعت إسرائيل حربها على غزة، بما في ذلك التوغلات البرية في عدة أجزاء من القطاع.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، بأن إسرائيل ستحتل أجزاء أخرى من غزة إذا استمرت حماس في رفض إطلاق سراح الرهائن.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الولايات المتحدة مارست ضغوطا كبيرة على كل من مصر وقطر خلال الأيام القليلة الماضية للضغط على حماس للموافقة على إطلاق سراح بعض الرهائن، وهو ما من شأنه أن يعيد وقف إطلاق النار ويوفر المزيد من الوقت للمفاوضات، وفقا لموقع أكسيوس.

وقبل أيام قليلة، التقى مسؤولون مصريون بممثلي حماس في القاهرة لمناقشة مقترح جديد في محاولة لكسر الجمود في المحادثات. وصرّح مسؤول إسرائيلي بأن المقترح مشابه جدًا للمقترح الذي قدمه مبعوث ترامب ستيف ويتكوف قبل أسبوعين، والذي لم تقبله حماس.

وزعم الموقع أن مصر هددت بترحيل أسرى حماس الذين أفرجت عنهم إسرائيل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذين يقيمون في القاهرة منذ ذلك الحين إذا لم توافق الحركة على إطلاق سراح المزيد من الرهائن.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن قادة حماس خارج غزة على استعداد للموافقة على الاقتراح المصري، لكن زعيم حماس العسكري في غزة محمد السنوار رفضه.

وتحدث ويتكوف مع رئيس الوزراء القطري يوم الأربعاء في محاولة لوضع صيغة أخرى. وتوصل الطرفان إلى اقتراح يتضمن إطلاق سراح ألكسندر مقابل بيان إيجابي من ترامب من شأنه أن يؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لبضعة أيام، واستئناف فوري للمحادثات بشأن اتفاق أوسع، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

كما أطلع ويتكوف وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يوم الأربعاء على الاقتراح الجديد الذي طوّره مع القطريين.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن مسؤولين قطريين ومصريين التقوا بممثلي حماس في الدوحة يوم الخميس وناقشوا المقترحات المختلفة.

وأوضح مسؤول إسرائيلي أن الاقتراح الأمريكي القطري الجديد “هو مجرد فكرة غير واضحة تماما أو غير متطورة بشكل كامل”، حسبما ذكر الموقع.

وقال إن القطريين قدموا الاقتراح لحماس باعتباره لفتة إلى الولايات المتحدة يمكن أن تقطع شوطا طويلا مع ترامب، وتسمح له بالضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أوسع.

ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت حماس ستوافق على إطلاق سراح ألكسندر فقط مقابل تصريح من ترامب، ودون الحصول على التزام بوقف إطلاق النار أو عودة الأسرى.