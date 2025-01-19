أكسيوس: إدارة ترامب لن تمانع في أن يصبح مادورو جار الأسد في موسكو

الرئيس الفنزويلي مادورو بعد أيام قليلة من تنصيبه لولاية ثالثة، في كاراكاس، 15 يناير 2025. رويترز

لندن- “القدس العربي”: كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي، في تقرير موسّع، أن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب تريد إحداث تغيير في قيادة فنزويلا مشابه لما حدث مؤخراً في سوريا.

ونقل الموقع عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية الجديدة قوله إن فريق ترامب يسعى لأن يلقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو “المصير نفسه” الذي انتهى إليه الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، الذي فرّ من دمشق في 8 ديسمبر 2024.

وأوضح المسؤول، الذي لم يكشف الموقع عن هويته، أن “تغيير النظام في فنزويلا لا يعني بالضرورة العمل العسكري”، مضيفاً بعبارة لافتة: “نحن لن نمانع إذا أصبح مادورو جار الأسد في موسكو”.

وربط “أكسيوس” بين تصاعد اهتمام ترامب بتغيير السلطة في فنزويلا ونية الرئيس جو بايدن استصدار قرار من الكونغرس بإزالة كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن كانت قد رصدت مكافأة مالية قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو، في خطوة تشبه الإجراءات التي سبقت التغيير في سوريا، حيث أعلنت المعارضة السورية سيطرتها على دمشق ومغادرة الأسد إلى موسكو.

ولفت “أكسيوس” إلى أن هذا التحول في السياسة الأمريكية تجاه فنزويلا يعكس توجهات إدارة ترامب الجديدة نحو إحداث تغييرات جذرية في المنطقة اللاتينية.