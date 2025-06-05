أكسيوس: إسرائيل أكدت لأمريكا أنها لن تضرب إيران إلا إذا فشلت المحادثات

واشنطن – “القدس العربي”: أفاد تقرير لموقع “أكسيوس” أن إسرائيل قدّمت تطمينات لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها لن تشنّ هجومًا على المنشآت النووية الإيرانية، ما لم يعتبر البيت الأبيض أن المفاوضات مع طهران قد فشلت بشكل نهائي، وفقًا لما نقله الموقع عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين بشكل مباشر على المحادثات.

ووفقًا للتقرير، فإن البيت الأبيض عبّر في الأسابيع الأخيرة عن قلقه من أن إسرائيل قد تقدم على توجيه ضربة عسكرية لإيران بالرغم من استمرار المحادثات الدبلوماسية، وهو ما دفع الرئيس ترامب إلى تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتخاذ خطوات أحادية في هذه المرحلة.

ولكن ترامب، في المقابل، أشار إلى أن موقفه “قد يتغير بمكالمة هاتفية” إذا شعر أن المفاوضات مع إيران قد وصلت إلى طريق مسدود.

زيارات أمنية وطمأنة مباشرة

وخلال زيارة إلى واشنطن الأسبوع الماضي، ضمّت وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومدير جهاز الموساد دافيد برنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، نقل الوفد الإسرائيلي رسالة واضحة إلى المسؤولين الأمريكيين مفادها أن تل أبيب لن تقدم على مفاجأة واشنطن بعمل عسكري مباغت ضد إيران.

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين لأكسيوس: “طمأنّا الأمريكيين وأبلغناهم بأنه لا منطق في توجيه ضربة إذا كان هناك احتمال لحل دبلوماسي جيد، ولهذا نحن مستعدون لإعطاء المفاوضات فرصة حتى يتضح أنها استُنفدت بالكامل، وحتى يعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أنه فقد الأمل”.

تدريبات روتينية أم استعداد لضربة؟

ورغم ذلك، أشار مسؤول إسرائيلي رفيع إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته الدورية لاحتمال تنفيذ ضربة ضد إيران، مضيفًا أن الولايات المتحدة ودولًا أخرى قد أساءت تفسير بعض الإجراءات العسكرية الإسرائيلية على أنها استعدادات لهجوم وشيك على طهران، في حين كانت تتعلق بضربات موجهة ضد الحوثيين في اليمن.

موقف إيران والترقب الأمريكي

ولا تزال إدارة ترامب تنتظر الردّ الإيراني على العرض الأمريكي بشأن اتفاق نووي جديد، بينما أكد مسؤولون إيرانيون أن الردّ قيد الإعداد. وقد اتهم ترامب، يوم الأربعاء، طهران بـ”المماطلة المتعمّدة”، وذلك بعد ساعات من انتقاد المرشد الإيراني علي خامنئي للعرض الأمريكي.

وينتهي الأسبوع المقبل الموعد النهائي الذي وضعه ترامب، والمحدد بشهرين للتوصل إلى اتفاق، بحسب ما ذكر مسؤولون في البيت الأبيض.

وفي الوقت الراهن، لا يتوقع المسؤولون الأمريكيون عقد جولة جديدة من المحادثات بين المبعوث الأمريكي ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تشكيك إسرائيلي في فرص النجاح

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شكوكه في إمكانية نجاح الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما نقل مسؤول إسرائيلي لأكسيوس، مشيرًا إلى أن إيران قد تحاول تجنب انهيار المحادثات رغم الفجوات القائمة.

وقال مسؤول إسرائيلي آخر: “قد تمرّ عدة أشهر من المفاوضات قبل أن يقرر ترامب أنها فشلت تمامًا”.