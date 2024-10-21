سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أكسيوس: إسرائيل قدمت للبيت الأبيض طلباتها لإنهاء الحرب في لبنان

21 - أكتوبر - 2024

تصاعد الدخان فوق إحدى قرى جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية

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واشنطن: ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة الأسبوع الماضي وثيقة تتضمن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان.

ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل طالبت السماح لقواتها المسلحة بالمشاركة في “تنفيذ فعال” لضمان عدم إعادة تسليح جماعة “حزب الله” وعدم إعادة بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود.

وأضاف التقرير أن إسرائيل طالبت أيضا بحرية عمل قواتها الجوية في المجال الجوي اللبناني.

وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إنه من غير المرجح بشكل كبير أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على شروط إسرائيل.

ولم يتسن الحصول على تعليق من البيت الأبيض خارج ساعات العمل العادية. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق، كما لم ترد سفارتا إسرائيل ولبنان في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.

وأضاف التقرير أن آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي سيزور بيروت اليوم الاثنين لبحث إمكانية إيجاد حل دبلوماسي للصراع.

(رويترز)

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  1. يقول مواطنة عربية حرة:
    أكتوبر 21, 2024 الساعة 11:57 ص

    ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل طالبت السماح لقواتها المسلحة بالمشاركة في “تنفيذ فعال” لضمان عدم إعادة تسليح جماعة “حزب الله” وعدم إعادة بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود.

    وأضاف التقرير أن إسرائيل طالبت أيضا بحرية عمل قواتها الجوية في المجال الجوي اللبناني.

    ماهذا الهراء؟ ليس الصهاينة في موقع قوة للاشتراط اقتصادهم في الحضيض الشعب يود الرحيل ومرعوب وساكن بالملاجيء مثل الفئران ومدنهم الشمالية مثل الاشباح اذن غير مسموح بالشروط واهم شيء يستحيل تدخلو لبنان او اجواءها سيادة البلدان خط احمر اتمنى من لبنان ما تستسلم والمقاومة فخر لبنان ومن تحميه بعد الله

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  2. يقول عبدو:
    أكتوبر 21, 2024 الساعة 12:04 م

    الاقوى من يفرض شروط السلام وعلى الضعيف ان يرصخ لهده الشروط النظام الصهيوني المجرم الإرهابي تجاوز كل الحدود وأصبح يملي الشروط التي تخدمه و بهدا يقول ان الحرب المدمرة مستمرة وقتل الأبرياء مستمر وانه فوق كل القوانين العرب ادلوا أنفسهم ارتموا في أحضان الشيطان هدا زمان ان لم تكن قويا تبلع المهم هل يقبل حزب الله هده الشروط وهل بقي له من القوة ما يواجه به اسراىيل سؤال تجيب عليه الايام المقبلة

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