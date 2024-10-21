أكسيوس: إسرائيل قدمت للبيت الأبيض طلباتها لإنهاء الحرب في لبنان

واشنطن: ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة الأسبوع الماضي وثيقة تتضمن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان.

ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل طالبت السماح لقواتها المسلحة بالمشاركة في “تنفيذ فعال” لضمان عدم إعادة تسليح جماعة “حزب الله” وعدم إعادة بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود.

وأضاف التقرير أن إسرائيل طالبت أيضا بحرية عمل قواتها الجوية في المجال الجوي اللبناني.

وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إنه من غير المرجح بشكل كبير أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على شروط إسرائيل.

ولم يتسن الحصول على تعليق من البيت الأبيض خارج ساعات العمل العادية. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق، كما لم ترد سفارتا إسرائيل ولبنان في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.

وأضاف التقرير أن آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي سيزور بيروت اليوم الاثنين لبحث إمكانية إيجاد حل دبلوماسي للصراع.

(رويترز)