أكسيوس: إسرائيل وراء اغتيال العاروري ولكنها لم تبلغ الولايات المتحدة مسبقاً بالهجوم

واشنطن- “القدس العربي”: لم يعلن الاحتلال الإسرائيلي رسمياً مسؤوليته عن جريمة اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري، ولكن العديد من المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين أخبروا موقع “أكسويس” أن إسرائيل كانت وراء الهجوم.
وأشار الموقع إلى أن الهجوم الإسرائيلي يمثل ضربة خطيرة لحماس ويمكن أن يدفع جماعة حزب الله اللبنانية إلى تصعيد هجماتها ضد إسرائيل.
أكسيوس: قال مسؤولان أمريكيان إن إسرائيل كانت وراء هجوم يوم الثلاثاء، لكنهما أكدا أن إسرائيل لم تخطر إدارة بايدن مسبقًا بالهجوم
وقد حذر زعيم حزب الله حسن نصر الله علناً إسرائيل قبل عدة أسابيع من محاولة اغتيال قادة حماس في بيروت. وهدد برد قوي إذا حدث ذلك.
وقد أعلنت حركة المقاومة الإسلامية عن استشهد العاروري واثنين من قادة حماس وأربعة أعضاء آخرين في الهجوم على مكتب حماس في بيروت، ووقعت الغارة بالقرب من مقر حزب الله في الضاحية بضاحية بيروت.
وبحسب ما ورد، قالت حماس إن العاروري كان “أحد مهندسي” عملية “طوفان الأقصى”. وهو أكبر قيادي في حماس يُقتل منذ بدء الحرب في غزة.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل عدة أسابيع إنه أمر المخابرات الإسرائيلية (الموساد) بملاحقة قادة حماس في جميع أنحاء العالم.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع أكسويس إن إسرائيل تستعد لانتقام كبير من حزب الله، والذي قد يشمل إطلاق الجماعة صواريخ طويلة المدى باتجاه أهداف في إسرائيل.
ووصف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، هجوم الثلاثاء بأنه “جريمة صارخة تظهر مرة أخرى الوحشية التي ينفذها الاحتلال ضد شعبنا”.
وقال هنية في كلمة متلفزة “كل هذه الاغتيالات والهجمات ستجعلنا أقوى وأكثر تصميما من أي وقت مضى. هذا هو تاريخ المقاومة وحركتنا. نحن دائما نصبح أقوى وأكثر تصميما”.
واعتبر أن الهجوم “انتهاك للسيادة اللبنانية”. و”الاحتلال مسؤول عن أي تداعيات”.
وقال مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس إن إسرائيل كانت وراء هجوم يوم الثلاثاء، لكنهما أكدا أن إسرائيل لم تخطر إدارة بايدن مسبقًا بالهجوم.
وأكد مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة لكنه قال إنها أبلغت إدارة بايدن “بأثناء تنفيذ العملية”، وفقاً للموقع.
وندد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، بالهجوم ووصفه بأنه “جريمة إسرائيلية” تهدف إلى جر لبنان إلى الحرب في غزة.
ودعا ميقاتي المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها.
اغتيال العاروري -رحمه الله -ضربة لحزب الله ولا أستبعد تورط النظام الأسدي بتمرير المعلومات للصهاينة وإلا كيف قُتل عماد مغنية في قلب “عاصمة الممانعة” دمشق؟
العرو ي كان مجتمعا مع نصر الله. قبلها بساعه
كيف لتنظيم مثل حزب الله ان لا يدري بالمسيره التي دخلت اجواء لبنان….الا يملك حزب رادار…وهو تلذي بملك الصواريخ النوعيه والقدرات العسكريه…هذا من اعجب. العجب
رحم الله صالح العروري. رجل وكما تدركون فقد عز الرجال وهم قليل في هذا الزمان العربي المهزوم..
لا اتفق مع الخبر فلا يعقل ان تقدم اسراءيل على اغتيال شخصية مهمة بوزن العاروري بدون أخذ موافقة أمريكية او اقله غض نظر امريكي، وذلك للتداعيات الإقليمية لهكذا جريمة وإمكانية توسع الحرب وفتح جبهات جديدة لبنانية وربما إيرانية. وهذا ما تتحاشاه امريكا وتحاول جاهدة احتواء هذه الحرب وقصرها على جبهة المستضعفين بغزة حيث غزة تمثل جغرافيا ال backyard او الحديقة الخلفية للعدو.
ومع ذلك ونتيجة للهزيمة العسكرية الساحقة الذي تلقاها ولايزال الجيش الذي لا يقهر، قررت إسراءيل المغامرة للحصول على نصر وهمي تسوقه لشعبها المنهزم مع حكومته وهي تعلم ان حزب الله ومن خلال ادارته لا لمعركة بالقطارة او النقطة نقطة من بدايتها، لا يريد للضاحية و لبيروت ان تلقى مصير غزة من الإبادة والهدم والتدمير.
اعتقد ان حجة الردع الاسراءيلية هذه أقنعت الأمريكان وسمحت للجريمة ان ترتكب.
المواقف في هذه الحرب فيها حسابات كثيرة وفيها عض أصابع ومقامرة ولكن من يخطوا الخطوة الأولى يجعل مهمة الطرف الآخر شاقة.
كذب وافتراء 🇵🇸✌️🔥🐒🔥🐒🔥🐒