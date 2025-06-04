أكسيوس: إيران تدرس مقترحًا لتخصيب اليورانيوم ضمن كونسورتيوم إقليمي على أراضيها

واشنطن- “القدس العربي”: أعلن مسؤول إيراني رفيع أن بلاده منفتحة على فكرة إنشاء كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم، شرط أن يُقام داخل الأراضي الإيرانية، في إشارة إلى إمكانية التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.

وقال المسؤول الإيراني لموقع “أكسيوس” الأمريكي إن “تشغيل الكونسورتيوم داخل حدود إيران قد يكون قابلًا للدراسة، أما إذا تقرر إنشاؤه خارج البلاد، فإنه سيكون محكومًا بالفشل”.

ويأتي هذا التصريح بعد عرض قدّمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى طهران يوم السبت، كجزء من مساعٍ أمريكية لتقريب وجهات النظر حول ملف التخصيب النووي.

ويُعد اقتراح الكونسورتيوم محاولة لإيجاد صيغة وسطية بين موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافض للسماح لإيران بأي أنشطة تخصيب، والموقف الإيراني المتمسك باستمرار التخصيب على أراضيه.

وبحسب التفاصيل التي كشف عنها التقرير، فإن الكونسورتيوم المفترض قد يضمّ دولًا مثل الولايات المتحدة، وإيران، والسعودية، والإمارات، وقطر، وتركيا، وسيُشرف على توفير الوقود النووي لأغراض مدنية لدول المنطقة، تحت رقابة وكالة الطاقة الذرية الدولية.

وبحسب ما ورد، تتضمن المقترحات الأمريكية فرض قيود مرحلية على البرنامج النووي الإيراني، تشمل خفض تركيز التخصيب إلى 3% لفترة يتم التفاوض بشأنها، وتعليق تشغيل المنشآت النووية تحت الأرض مؤقتًا، وقصر التخصيب في المنشآت فوق الأرض على المستوى اللازم لتشغيل المفاعلات المدنية، ووقف تطوير القدرات المحلية لتخصيب اليورانيوم خارج الأغراض السلمية.

وتنتظر واشنطن ردًا رسميًا من طهران على المقترح خلال الأيام المقبلة، بينما تشير مصادر مطلعة إلى احتمال عقد جولة سادسة من المحادثات بين المبعوث الأمريكي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال عطلة نهاية الأسبوع في إحدى دول الشرق الأوسط.

وتطالب إيران بمزيد من الوضوح بشأن آلية وجدول زمني لرفع العقوبات الأمريكية، كشرط أساسي للمضي قدمًا في أي اتفاق.