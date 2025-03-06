أكسيوس: الخارجية الأمريكية ستستعين بالذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات طلاب أجانب يتضامنون مع فلسطين

واشنطن- “القدس العربي”: قال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية ماركو روبيو يطلق حملة “القبض والإلغاء/ “Catch and Revoke” المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لإلغاء تأشيرات الأجانب بحجة دعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وغيرها من الجماعات التي تصفها الإدارة الأمريكية وإسرائيل بالإرهابية.

مسؤولون أمريكيون: الخارجية تحقق في المظاهرات “المناهضة لإسرائيل” ودعاوى الطلاب اليهود

وأشارت منصة “أكسيوس” إلى أن هذا الجهد – الذي يتضمن مراجعات بمساعدة الذكاء الاصطناعي لعشرات الآلاف من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لحاملي تأشيرات الطلاب – يمثّل تصعيدًا كبيرًا في مراقبة الحكومة الأمريكية لسلوك المواطنين الأجانب وخطابهم.

ويقول المسؤولون إن مراجعات حسابات وسائل التواصل الاجتماعي تبحث بشكل خاص عن أدلة على التعاطف المزعوم مع “الإرهابيين” الذي تم التعبير عنه بعد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويخطط المسؤولون لفحص قواعد البيانات الداخلية لمعرفة ما إذا كان قد تم القبض على أي من حاملي التأشيرات ولكن سُمح لهم بالبقاء في البلاد أثناء إدارة بايدن، حسبما ذكرت “أكسيوس”.

ويقولون إنهم يتحققون أيضًا من التقارير الإخبارية عن المظاهرات المناهضة لإسرائيل ودعاوى الطلاب اليهود التي تسلط الضوء على مواطنين أجانب يُزعم تورطهم في أنشطة معادية للسامية دون أي عواقب.

وتعمل وزارة الخارجية مع وزارتي العدل والأمن الداخلي في إطار ما وصفه أحد كبار المسؤولين في الخارجية بأنه “نهج يشمل الحكومة بأكملها والسلطة بأكملها”.

ولإطلاق برنامج “القبض والإلغاء” قام المسؤولون الفيدراليون بفحص 100 ألف شخص في نظام زوار التبادل الطلابي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لمعرفة ما إذا كان قد تم إلغاء أي تأشيرات بسبب اعتقال الطالب أو إيقافه عن الدراسة.

وعادة، يقوم المسؤول القنصلي الذي يصدر مكتبه التأشيرة للأجنبي باتخاذ قرار الإلغاء بمجرد تنبيهه بشأن الاعتقال أو الإيقاف.

وقال المسؤول “لم نجد حرفيًا أي إلغاء للتأشيرات خلال إدارة بايدن… وهو ما يشير إلى موقف غض الطرف تجاه إنفاذ القانون”.

ويمنح قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 وزير الخارجية سلطة إلغاء التأشيرات من الأجانب الذين يُعتبرون تهديدًا، وهي النقطة التي أثارها روبيو بصفته عضوًا في مجلس الشيوخ بعد ثمانية أيام من السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال روبيو “نرى الناس يسيرون في جامعاتنا وفي شوارع بلادنا… يدعون إلى الانتفاضة ويحتفلون بما فعلته حماس… هؤلاء الناس بحاجة إلى الرحيل”.

اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز: “يجب أن يثير هذا الأمر قلق جميع الأمريكيين. فهذه قضية تتعلق بالتعديل الأول وحرية التعبير، والإدارة سوف تبالغ في استخدام نفوذها”

وفي الثلاثين من يناير/ كانون الثاني، ردد الرئيس دونالد ترامب المشاعر نفسها في ورقة حقائق أصدرها البيت الأبيض تتعلق بأمر تنفيذي يهدف إلى مكافحة معاداة السامية في الأنشطة “المؤيدة لحماس”: “إلى جميع الأجانب المقيمين الذين انضموا إلى الاحتجاجات المؤيدة للجهاديين، نحذركم. سوف نجدكم، وسوف نرحلكم”.

وأصدر البيت الأبيض أمرا تنفيذيا آخر في 20 يناير/ كانون الثاني يستهدف حاملي التأشيرات والأجانب الذين “يهددون أمننا القومي، ويتبنون أيديولوجية الكراهية”.

إن التأثير التراكمي للأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب كان له بالفعل تأثير مخيف على حاملي تأشيرات الطلاب، فقد بدأوا يتجنبون الاحتجاجات المنتقدة لإسرائيل، وفقًا لأكسيوس.

وقال عابد أيوب رئيس اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز “يجب أن يثير هذا الأمر قلق جميع الأمريكيين. فهذه قضية تتعلق بالتعديل الأول وحرية التعبير، والإدارة سوف تبالغ في استخدام نفوذها”.

“لن يعجب هذا الأمر الأمريكيين. وسوف يرون فيه تنازلاً عن حقوق حرية التعبير لأمة أجنبية”.

و قال أيوب إن “المخطط” للبرنامج الجديد يمكن العثور عليه في عملية بولدر عام 1972 ، عندما تسللت إدارة نيكسون وراقبت الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، والتي قال إنها انتهكت حقوق المواطنين الأمريكيين وكذلك المواطنين الأجانب.

“مع ظهور الذكاء الاصطناعي، أصبح الأمر أكثر إثارة للخوف لأنهم يراقبون الكلام ويستخدمون تكنولوجيا معيبة”، كما قال أيوب.

ومع ذلك، قال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية إن “تجاهل المعلومات المتاحة للجمهور حول المتقدمين للحصول على [التأشيرة] من حيث أدوات الذكاء الاصطناعي سيكون إهمالاً من جانب الوزارة التي تأخذ الأمن القومي على محمل الجد… الذكاء الاصطناعي هو أحد الموارد المتاحة للحكومة والتي تختلف كثيرًا عما كنا عليه من الناحية التكنولوجية قبل عقود من الزمان”.

وقال المسؤول إنه إذا عثر المسؤولون على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من مواطن أجنبي يبدو أنه يؤيد الهجوم على إسرائيل ويبدو “مؤيدا لحماس”، فقد يكون ذلك سببا لإلغاء التأشيرة.

وأضاف “في عهد الرئيس ترامب، أصبح قانون الهجرة والجنسية عظيما مرة أخرى”.

ويعكس موقف إدارة ترامب المؤيد لإسرائيل التزامه هو وروبيو طويل الأمد تجاه إسرائيل، وهي قضية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للإنجيليين البيض .

وفي الوقت نفسه، أظهرت استطلاعات الرأي أن المعارضة للحرب أدت إلى انقسام القاعدة الديمقراطية.

وقال مستشار البيت الأبيض: “نحن لا نفعل هذا من أجل استطلاعات الرأي، ولكن لا ضرر من أن نكون على الجانب الصحيح من قضية ما”.