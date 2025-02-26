أكسيوس: المبعوث الأمريكي قد يتوجه للشرق الأوسط الأحد

واشنطن: كتب مراسل أكسيوس باراك رافيد على منصة إكس أمس الثلاثاء أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قد يتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد إذا سارت المفاوضات بشأن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشكل جيد.
وذكر رافيد أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط قال في مناسبة نظمتها اللجنة اليهودية الأمريكية إن وفدا إسرائيليا سيتوجه في الأيام المقبلة إلى الدوحة أو القاهرة للتفاوض على المرحلة التالية من الاتفاق. وتضطلع قطر ومصر بدور الوساطة في المحادثات.
ونقل رافيد عن ويتكوف قوله “إذا سارت الأمور على ما يرام فقد أتوجه إلى المنطقة يوم الأحد”.
وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، ذكر رافيد نقلا عن مصدر أن ويتكوف أرجأ زيارة مقررة إلى الشرق الأوسط لبضعة أيام بسبب الجهود الدبلوماسية الأمريكية المتعلقة بروسيا وأوكرانيا.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي وهو على ثلاث مراحل.
والمرحلة الأولى على وشك الانتهاء، وخلالها أطلق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين في غزة مقابل أسرى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.
والاتفاق صامد إلى حد كبير على الرغم من اتهامات متبادلة بين الجانبين بانتهاكه وسلسلة من الانتكاسات.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة، يتوقع المسؤولون إما استئناف القتال أو تجميد الوضع الحالي بحيث يستمر وقف إطلاق النار لكن مع عدم عودة الرهائن الإسرائيليين، وربما تمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع.
(رويترز)
NO power can spheterize PALESTINIAN justification
صوت الشعب هو صاحب القرار في إختيار مصيره …
ما دام هناك إحتلال وقمع وتنكيل واضطهاد صهيوني وغيره. هناك بطبيعه الحال تكون هناك مقاومه لعلاج هذا الظلم والانحراف في سلوك المجتمعات البشريه..
وبزوال الكيان الصهيوني من الوجود يؤدي إلى سياده السلام والأمن والإستقرار للجميع الذي يؤدي إلي زوال سلاح المقاومه تلقائي….حيث لا لزوم له بعد الانتهاء من الإحتلال وغطرسته
حكمه العقل وطهارة القلب والعداله الاجتماعيه والمساواة تؤدي إلى تحقيق سعاده البشريه جمعا