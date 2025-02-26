أكسيوس: المبعوث الأمريكي قد يتوجه للشرق الأوسط الأحد

واشنطن: كتب مراسل أكسيوس باراك رافيد على منصة إكس أمس الثلاثاء أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قد يتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد إذا سارت المفاوضات بشأن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشكل جيد.

وذكر رافيد أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط قال في مناسبة نظمتها اللجنة اليهودية الأمريكية إن وفدا إسرائيليا سيتوجه في الأيام المقبلة إلى الدوحة أو القاهرة للتفاوض على المرحلة التالية من الاتفاق. وتضطلع قطر ومصر بدور الوساطة في المحادثات.

ونقل رافيد عن ويتكوف قوله “إذا سارت الأمور على ما يرام فقد أتوجه إلى المنطقة يوم الأحد”.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، ذكر رافيد نقلا عن مصدر أن ويتكوف أرجأ زيارة مقررة إلى الشرق الأوسط لبضعة أيام بسبب الجهود الدبلوماسية الأمريكية المتعلقة بروسيا وأوكرانيا.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي وهو على ثلاث مراحل.

والمرحلة الأولى على وشك الانتهاء، وخلالها أطلق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين في غزة مقابل أسرى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

والاتفاق صامد إلى حد كبير على الرغم من اتهامات متبادلة بين الجانبين بانتهاكه وسلسلة من الانتكاسات.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة، يتوقع المسؤولون إما استئناف القتال أو تجميد الوضع الحالي بحيث يستمر وقف إطلاق النار لكن مع عدم عودة الرهائن الإسرائيليين، وربما تمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع.

(رويترز)