سياسة | دولي

أكسيوس: المبعوث الأمريكي قد يتوجه للشرق الأوسط الأحد

26 - فبراير - 2025

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واشنطن: كتب مراسل أكسيوس باراك رافيد على منصة إكس أمس الثلاثاء أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قد يتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد إذا سارت المفاوضات بشأن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشكل جيد.

وذكر رافيد أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط قال في مناسبة نظمتها  اللجنة اليهودية الأمريكية إن وفدا إسرائيليا سيتوجه في الأيام المقبلة إلى الدوحة أو القاهرة للتفاوض على المرحلة التالية من الاتفاق. وتضطلع قطر ومصر بدور الوساطة في المحادثات.

ونقل رافيد عن ويتكوف قوله “إذا سارت الأمور على ما يرام فقد أتوجه إلى المنطقة يوم الأحد”.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، ذكر رافيد نقلا عن مصدر أن ويتكوف أرجأ زيارة مقررة إلى الشرق الأوسط لبضعة أيام بسبب الجهود الدبلوماسية الأمريكية المتعلقة بروسيا وأوكرانيا.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي وهو على ثلاث مراحل.

والمرحلة الأولى على وشك الانتهاء، وخلالها أطلق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين في غزة مقابل أسرى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

والاتفاق صامد إلى حد كبير على الرغم من اتهامات متبادلة بين الجانبين بانتهاكه وسلسلة من الانتكاسات.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة، يتوقع المسؤولون إما استئناف القتال أو تجميد الوضع الحالي بحيث يستمر وقف إطلاق النار لكن مع عدم عودة الرهائن الإسرائيليين، وربما تمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع.

(رويترز)

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  1. يقول Palestine is a 🔥 🔥 🔥 never be divided with any colonizer:
    فبراير 26, 2025 الساعة 5:18 ص

    NO power can spheterize PALESTINIAN justification
    صوت الشعب هو صاحب القرار في إختيار مصيره …
    ما دام هناك إحتلال وقمع وتنكيل واضطهاد صهيوني وغيره. هناك بطبيعه الحال تكون هناك مقاومه لعلاج هذا الظلم والانحراف في سلوك المجتمعات البشريه..
    وبزوال الكيان الصهيوني من الوجود يؤدي إلى سياده السلام والأمن والإستقرار للجميع الذي يؤدي إلي زوال سلاح المقاومه تلقائي….حيث لا لزوم له بعد الانتهاء من الإحتلال وغطرسته
    حكمه العقل وطهارة القلب والعداله الاجتماعيه والمساواة تؤدي إلى تحقيق سعاده البشريه جمعا

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