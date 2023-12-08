أكسيوس: الهجوم الإسرائيلي على خان يونس سيستمر لمدة 4 أسابيع أخرى

واشنطن- “القدس العربي”: أفاد موقع “أكسيوس” بأن إسرائيل تتوقع إنهاء ما وصفته بعمليتها العسكرية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وبحسب ما ورد، كشف مسؤول إسرائيلي للموقع أنه من المرجح أن تستمر ” المرحلة عالية الكثافة من الحرب” لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع أخرى.

مسؤول إسرائيلي: “العملية العسكرية” في خان يونس بدأت للتو

وقد دعمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحرب الإسرائيلية على غزة، وقالت إنها تدعم هدف إسرائيل المعلن المتمثل في الإطاحة بحماس في غزة، لكن البيت الأبيض يتعرض لضغوط دولية ومحلية متزايدة ليطلب من إسرائيل إنهاء الحرب.

وقال مسؤول إسرائيلي إن الجيش “حقق تقدماً كبيراً” في الجزء الشمالي من قطاع غزة، لكن “العملية” في مدينة خان يونس الجنوبية، حيث تعتقد إسرائيل أن قيادة حماس تتمركز، “قد بدأت للتو”.

وتحدث الرئيس بايدن يوم الخميس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الخطط العسكرية الإسرائيلية و”العملية” في خان يونس. وجرت مكالمة مماثلة الليلة الماضية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت.

وأكد مسؤول إسرائيلي أن الولايات المتحدة لا “تضغط على المكابح” أو تمنح إسرائيل موعدًا نهائيًا محددًا لوقف العملية، ولكنها تشير إلى حقيقة أن الوقت ينفد.

وقال المسؤول إن الفجوة بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية تتعلق بالجدول الزمني، الذي تقدمه إسرائيل لإنهاء المرحلة “الصعبة” من حرب غزة، حسبما ورد في تقرير “أكسيوس”.

الولايات المتحدة لم تطلب من إسرائيل تحديد أي موعد نهائي للحرب في غزة

وصرح نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون فاينر لمنتدى أسبن الأمني ​​في واشنطن يوم الخميس أن الولايات المتحدة لم تحدد موعدًا نهائيًا محددًا لإسرائيل.

وقال فاينر: “هذا هو صراعهم. ومع ذلك، لدينا نفوذ، حتى لو لم تكن لدينا سيطرة مطلقة على ما يحدث على الأرض في غزة”.

وبحسب ما ورد، قال مسؤول إسرائيلي إن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا أنهت إسرائيل المرحلة عالية الكثافة من العملية بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول، بينما تستهدف إسرائيل نهاية يناير/كانون الثاني.

وأضاف “رسالة الولايات المتحدة هي أنهم يريدون أن ننتهي بشكل أسرع، مع خسائر أقل في صفوف المدنيين والمزيد من المساعدات الإنسانية لغزة. نريد نفس الشيء، لكن هناك لاعبا آخر هنا وهو العدو الذي لا يوافق”.

وقال: “الولايات المتحدة تتفهم ذلك. نحن نعمل معا. نحن بحاجة إليهم وهم بحاجة إلينا”.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي: “هذه عمليات عسكرية إسرائيلية، والإسرائيليون هم من سيقررون مسارها. وسنواصل دعم جهود إسرائيل للدفاع عن نفسها من (..) حماس”.