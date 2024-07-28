أكسيوس: الولايات المتحدة تحذر إسرائيل من استهداف بيروت خشية “الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة بالمنطقة”

واشنطن- “القدس العربي”: حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل من أنها إذا ضربت أهدافا لحزب الله في بيروت ردا على ضربة قاتلة على مرتفعات الجولان يوم السبت فإن “الوضع من المرجح أن يخرج عن السيطرة”، وفقا لمسؤول إسرائيلي ومسؤول أمريكي، حسبما أفاد موقع “أكسيوس”.

يتفق المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون على أن اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله من شأنه أن يسبب دماراً هائلاً على الجانبين وقد يؤدي إلى حرب إقليمية

وبحسب ما ورد، انعقد مجلس الحرب الإسرائيلي ​ يوم الأحد لمناقشة الرد العسكري على الهجوم الصاروخي (المزعوم) في الجولان المحتل بما في ذلك خيار تنفيذ ضربات في العاصمة اللبنانية، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

وقالت إسرائيل وحزب الله إنهما نفذا ضربات خلال ليلة السبت إلى الأحد بعد الهجوم على مرتفعات الجولان.

ولكن إسرائيل لم تستهدف حزب الله في بيروت حتى الآن.

ويتفق المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون على أن اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله من شأنه أن يسبب دماراً هائلاً على الجانبين وقد يؤدي إلى حرب إقليمية.

وتحدث عاموس هوشتاين، المستشار البارز للرئيس بايدن، يوم السبت، مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وأخبره أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله، ولكن يجب عليها تجنب التصعيد الشامل وتقليل الخسائر بين المدنيين، بحسب مسؤول إسرائيلي.

هوكشتاين: إذا هاجمت القوات الإسرائيلية بيروت، فإن حزب الله سيرد بإطلاق صواريخ بعيدة المدى على إسرائيل، وهو ما من المرجح أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد

وقال المسؤول الإسرائيلي إن هوكشتاين أعرب عن قلقه من أنه إذا هاجمت القوات الإسرائيلية بيروت، فإن حزب الله سيرد بإطلاق صواريخ بعيدة المدى على إسرائيل، وهو ما من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وقال مسؤول أميركي “نعتقد بالتأكيد أن أي ضربة عسكرية إسرائيلية على بيروت تشكل خطا أحمر محتملا بالنسبة لحزب الله”.

ورفض البيت الأبيض التعليق على محادثاته الدبلوماسية الخاصة مع إسرائيل.

وزعمت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون في بيان يوم الأحد أن الهجوم على مرتفعات الجولان نفذه حزب الله اللبناني.

وأضافت “لقد كان صاروخهم، وأطلق من منطقة يسيطرون عليها. ويجب إدانته عالميا”.

وأكد واتسون أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل “ضد كل التهديدات المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله”.

وأضافت أن إدارة بايدن تعمل أيضًا على التوصل إلى حل دبلوماسي على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية “الذي من شأنه أن ينهي جميع الهجمات مرة واحدة وإلى الأبد، ويسمح للمواطنين على جانبي الحدود بالعودة بأمان إلى منازلهم”.

وأشار موقع أكسيوس إلى أن مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي قد فوض بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات، الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغالانت بتحديد نطاق وتوقيت الرد الإسرائيلي.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي يريدان ردا أقوى بكثير ضد حزب الله من أي شيء تم فعله حتى الآن، ولكنهم يريدون أيضا تجنب الحرب الشاملة.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن الرد الإسرائيلي القوي من المرجح أن يؤدي إلى عدة أيام من القتال عالي الكثافة مع حزب الله، وهو ما سيكون من الصعب احتواؤه.

وقال مسؤول إسرائيلي “من الواضح أن الجانبين سيتخذان خطوة أبعد مما اتخذاه حتى الآن، لكن ليس من الواضح ما إذا كان بإمكانهما تجنب الوقوع في الهاوية”.