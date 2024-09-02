أكسيوس: بايدن يخطط لتقديم مقترح نهائي بشأن غزة خلال أيام

واشنطن- “القدس العربي”: أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عائلات المحتجزين الأمريكيين في غزة يوم الأحد أن الرئيس جو بايدن يدرس تقديم اقتراح نهائي لإسرائيل وحماس لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسبما أفاد موقع أكسيوس.

مصادر: بايدن سيجتمع مع فريقه للأمن القومي صباح الاثنين لتحديد الاستراتيجية الخاصة بالدفعة النهائية بشأن الاتفاق

وبحسب ما ورد، قال مصدر إن مقتل الرهائن الستة المحتجزين في غزة زاد من الشعور بالإلحاح بين كبار مساعدي بايدن للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن وتقديم إسرائيل وحماس للحظات إما أن تقبلا أو تتركا.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن بايدن سيجتمع مع فريقه للأمن القومي صباح الاثنين لتحديد الاستراتيجية الخاصة بالدفعة النهائية بشأن الاتفاق.

أجرى سوليفان ومستشار الرئيس بايدن الرئيسي للشرق الأوسط بريت ماكجورك مكالمة هاتفية لمدة ساعة عبر تطبيق زووم مع أفراد عائلات المحتجزين الأميركيين السبعة الذين لا تزال حماس تحتجزهم في غزة.

وقال مصدران على دراية مباشرة بالاجتماع إن سوليفان وماكجورك أبلغا العائلتين أنهما لا يعرفان ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق لكنهما أضافا أن هناك فرصة لذلك وقالا إنهما يأملان أن يحدث ذلك في غضون أسبوعين من الآن.

سوليفان وماكجورك: النص المحدث سوف يتضمن اقتراحا أميركيا بشأن ممر فيلادلفيا

وقال كبار مستشاري بايدن للعائلات إن الولايات المتحدة قد تقدم خلال أيام قليلة نسخة محدثة من اقتراحها إلى كل من إسرائيل وحماس وتمنح الطرفين أسبوعا آخر للعودة برد بنعم أو لا، بحسب المصادر.

وأضافوا أن تقدما كبيرا حدث في المفاوضات التي جرت في القاهرة والدوحة الأسبوع الماضي بشأن قوائم الأسرى الفلسطينيين المفترض إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة.

وأضاف سوليفان وماكجورك أن النص المحدث سوف يتضمن اقتراحا أميركيا بشأن ممر فيلادلفيا، والذي يأملان أن تقبله مصر وحماس.

وقد تحول ممر فيلادلفيا على طول الحدود بين مصر وغزة إلى نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات.

وأشار موقع أكسيوس إلى إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بقاء القوات الإسرائيلية منتشرة على طول الحدود خلال وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما والتي تشكل جزءا من المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسيلي هاليفي، ومدير جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومدير الموساد ديفيد برنياع، إنهم لا يتفقون مع مطلب نتنياهو فيما يتعلق بممر فيلادلفيا.

وأقر نتنياهو قرارا في مجلس الوزراء بشأن هذه القضية الخميس الماضي، ما أدى إلى مشادة كلامية غير مسبوقة بينه وبين وزير دفاعه يوآف غالانت.

ورفضت مصر وحماس حتى الآن أي مقترح يتضمن نشر القوات الإسرائيلية على طول ممر فيلادلفيا.

وأكد سوليفان “الالتزام العميق” من جانب الرئيس بايدن بإعادة الرهائن إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن، بحسب البيت الأبيض.

وقالت عائلات الرهائن في بيان إن سوليفان أبلغهم بأن “الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة” في الجهود الرامية إلى تحرير الرهائن.