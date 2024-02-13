أكسيوس: بايدن يقول لنتنياهو إنه “قد يتعين” على إسرائيل إطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين

واشنطن- “القدس العربي”: قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إنّ الرئيس جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد أنه في أي صفقة رهائن جديدة، قد يتعين على إسرائيل إطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين مقابل كل رهينة مفرج عنها مقارنة بما فعلته في فترة التوقف السابقة للقتال في غزة، حسبما ذكر موقع “أكسيوس”.

مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون: اتفق بايدن ونتنياهو على أنه لا يمكن تنفيذ بعض مطالب حماس

وأشار الموقع إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب حماس إسرائيل بالإفراج عنهم كجزء من صفقة الرهائن الجديدة هو نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين.

وبينما يقول مسؤولون أمريكيون إن بايدن يتفق مع نتنياهو على أن طلب حماس بالإفراج عن آلاف السجناء، “مبالغ فيه”، يعتقد الرئيس الأمريكي، أيضًا، أن إسرائيل يمكن أن تظهر المزيد من المرونة بشأن هذه القضية.

وبحسب ما ورد، قال نتنياهو لبايدن خلال مكالمتهما الهاتفية يوم الأحد إنه “على عكس بعض التقارير في الصحافة الإسرائيلية”، يريد الحصول على صفقة رهائن جديدة. لكنه شدد على ضرورة أن يتم التوصل إلى اتفاق يمكن إقراره في مجلس الوزراء الإسرائيلي، حسبما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون.

ووصف نتنياهو الاقتراح الذي وافقت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر في باريس قبل أسبوعين بأنه كان “سخيا للغاية” لأن إسرائيل وافقت على أكثر من 10 أضعاف عدد أيام وقف القتال عما فعلته في الجزء الأول من الحرب.

ويتضمن اقتراح باريس وقف القتال لمدة ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح ما يقرب من 40 رهينة كجزء من المرحلة الأولى من الصفقة.

وقال نتنياهو إن إسرائيل مستعدة لإطلاق سراح ثلاثة فلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي يتم إطلاق سراحه – وهي نفس النسبة المستخدمة في الصفقة السابقة، حسبما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون.

وقال المسؤولون إن بايدن اتفق مع نتنياهو على أن مطلب حماس أكثر من اللازم، لكنهم قالوا إنه نظرا لأن هذه مفاوضات، فقد تضطر إسرائيل إلى إطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين بنسبة أعلى مما كانت عليه في الصفقة السابقة.

قال مسؤول أمريكي مطلع إن “النسبة لا تزال قضية معلقة”.

وأضاف المسؤول: “لم تكن هناك مواقف ثابتة تمت مناقشتها بشأن المكالمة من قبل أي من الزعيمين بخلاف المسارات المحتملة”. وأضاف “لقد اتفقوا على أن بعض مطالب حماس لا يمكن قبولها على الإطلاق”.

ولم يتخذ نتنياهو القرار النهائي بإرسال الوفد الإسرائيلي سوى يوم الإثنين الماضي. وجاء القرار بعد أن طلب بايدن من نتنياهو في مكالمتهما الهاتفية يوم الأحد إرسال وفد إلى القاهرة، ولكن العديد من المسؤولين الإسرائيليين قالوا إنهم كانوا هناك للاستماع فقط.

وقرر الميجور جنرال نيتسان ألون، مسؤول الجيش الإسرائيلي في قضية الرهائن، عدم الانضمام إلى الوفد بعد أن رفض نتنياهو منح فريق التفاوض تفويضًا لتقديم أفكار جديدة، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على الأمر.

وقالت المصادر إنه خلال المناقشات التحضيرية للرحلة إلى القاهرة، اقترح ألون مسار عمل معين للمحادثات، لكن نتنياهو رفض الأفكار وأمر الوفد بالاستماع فقط.

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس “للاستماع فقط، تكفي أذنان، ولا تحتاج إلى 12”. وأرسل ألون نائبه بدلا منه.

وكشفت المصادر أن نتنياهو أرسل أحد مساعديه السياسيين، أوفير فولك، مع الوفد، في إشارة إلى رغبته في ضمان تنفيذ المفاوضين لتعليماته وعدم تقديم أفكار جديدة دون موافقته. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن فالك سافر إلى القاهرة بالإضافة إلى أعضاء آخرين في فريق المفاوضات.