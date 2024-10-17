بلينكن بحث مع نظيريه القطري والسعودي سبل إنهاء الصراع في الشرق الأوسط

برلين: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أنه سيرسل وزير خارجيته أنتوني بلينكن إلى إسرائيل لمحاولة الدفع نحو وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.

وقال بايدن للصحافيين بعيد وصوله إلى ألمانيا: “حان الوقت لتنتهي هذه الحرب ويعود هؤلاء الرهائن، وهذا ما نحن مستعدون للقيام به، وأنا سأرسل أنتوني بلينكن الى إسرائيل”، مشيرا الى أن الزيارة ستجري في غضون “أربعة أو خمسة أيام”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين يوم الخميس، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشأن إنهاء الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

(وكالات)