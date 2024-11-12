أكسيوس: ترامب اجتمع مع وزير إسرائيلي

واشنطن: ذكر موقع أكسيوس أمس الإثنين، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر التقى مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في منتجع مار إيه لاغو.

الاجتماع الذي عقد يوم الأحد في فلوريدا بين ترامب وديرمر، أحد المساعدين المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سبق آخر بين الوزير الإسرائيلي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الإثنين.

وأفاد موقع أكسيوس بأن ديرمر نقل رسائل من نتنياهو إلى ترامب. كما أطلعه على خطط إسرائيل بشأن غزة ولبنان وإيران خلال الشهرين المقبلين قبل تولي ترامب منصبه.

وأضاف الموقع أن ديرمر التقى أيضا صهر ترامب جاريد كوشنر، الذي كان مستشارا كبيرا لشؤون الشرق الأوسط خلال إدارة ترامب الأولي بين عامي 2017 و2021.

وقال نتنياهو يوم الأحد إنه تحدث مع ترامب ثلاث مرات خلال الأيام السابقة لتعزيز التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة.

ويقول بعض المحللين إن إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن ربما لم تعد تتمتع بالنفوذ الكافي للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ومن المقرر أن يتولى ترامب منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

(رويترز)