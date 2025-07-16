أكسيوس: ترامب سيلتقي برئيس وزراء قطر لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

لندن: ذكر باراك رافيد، مراسل أكسيوس على موقع إكس للتواصل الاجتماعي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء، لبحث المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يبحث ترامب والشيخ محمد الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران لإبرام اتفاق نووي جديد.

وكان ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي للخارجية القطرية، قد أكد الثلاثاء استمرار جهود الوساطة التي تبذلها الدوحة بين إسرائيل وحركة حماس، لإنهاء الحرب التي يتعرض لها قطاع غزة المحاصر.

وأعلن أن المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة لازالت متواصلة والوفود تعمل بشكل حثيث. وأضاف أن جهود الوساطة لم تتوقف، وهي تشهد نقاشات ومفاوضات حول التفاصيل الفنية، حول الصفقة التي تهدف لوقف القتال. وتفادى الأنصاري تقديم مدى زمني للوصول لاتفاق، وأعلن أن الوسيط لا يصرح بتفاصيل حول مسار تفاوضي مستمر.

وشرح الأمر، بأن ما يظهر أحياناً أنه نهاية المطاف، ينقلب الوضع، مع التأكيد على أن الوسطاء يكثفون الجهود للتوصل لاتفاق.

(وكالات)