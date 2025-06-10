سياسة | عربي | فلسطين

أكسيوس: تقدم في إقناع حماس بمقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

منذ 17 دقيقة

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دبي: قال مراسل لموقع أكسيوس عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين كبيرين أمريكي وإسرائيلي، إنه لا يتوقع حدوث انفراجة في محادثات مرتقبة هذا الأسبوع حول وقف إطلاق النار في غزة، لكن الجهود المبذولة لإقناع حماس بتخفيف موقفها حيال مقترح تدعمه الولايات المتحدة تحرز تقدما.

ومرارا، أعلنت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.

(وكالات)

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