سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أكسيوس: توقعات باجتماع ترامب ونتنياهو مرتين يوم الثلاثاء في واشنطن

31 - يناير - 2025

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واشنطن: ذكر موقع أكسيوس، اليوم الجمعة، أن من المتوقع اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتين في واشنطن يوم الثلاثاء، مرة من أجل اجتماع عمل والأخرى في عشاء غير رسمي.

وقال أكسيوس نقلا عن مصدر لم يسمه إن اجتماع العمل من المتوقع أن يعقد قرب الظهيرة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت غرينتش) ثم سيتناول الزعيمان العشاء بصحبة زوجتيهما.

ومن المزمع أن يجري الاجتماع، والذي أكدته حكومتا إسرائيل والولايات المتحدة هذا الأسبوع، وسط وقف هش لإطلاق النار مدته ستة أسابيع أدى إلى توقف مؤقت للقتال الذي استمر 15 شهرا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 31, 2025 الساعة 6:47 م

    ههه الغربان على أشكالها تنعق،. والله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين بحق دماء الفلسطنينيين التي تسقي تراب فلسطين منذ 1919 ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀🔥

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  2. يقول qoraish:
    يناير 31, 2025 الساعة 7:55 م

    لن يكون هناك طائرات هليكوبتر في المطار؟ 😁
    أو أن حياة نتنياهو أهم من حياة 67 أميركيا

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    1. يقول فصل الخطاب:
      فبراير 2, 2025 الساعة 8:01 ص

      سموها الولايات المتحدة الاسرائيلية التي تحتل أرض فلسطين وتقتل وتشرد الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸

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