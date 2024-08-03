أكسيوس: توقع أمريكي بهجوم إيراني على إسرائيل مماثل لما حدث في أبريل ولكن بمشاركة من حزب الله

واشنطن- “القدس العربي”: قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس جو بايدن مقتنعة بأن إيران ستهاجم إسرائيل ردا على اغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع وتستعد لمواجهتها.

وقال المسؤولون ألأمريكيون إنهم يتوقعون أن يكون أي رد انتقامي إيراني من نفس أسلوب هجومهم في 13 أبريل على إسرائيل – ولكن ربما يكون أوسع نطاقا – وقد يشمل أيضا حزب الله اللبناني، حسبما ذكر موقع “أكسيوس”.

مسؤول أمريكي: أجهزة الاستخبارات الأمريكية تلقت مؤشرات واضحة على أن إيران سترد

وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ومسؤولون سياسيون وعسكريون إيرانيون كبار آخرون إن إيران سترد على اغتيال هنية.

وتعهد زعيم حزب الله حسن نصر الله بالرد على الغارة الجوية الإسرائيلية في بيروت يوم الثلاثاء والتي أدت إلى مقتل مستشاره العسكري الأعلى.

وبحسب ما ورد، تشعر إدارة بايدن بالقلق من أنه قد يكون من الصعب حشد نفس التحالف الدولي والإقليمي من الدول التي دافعت عن إسرائيل من الهجوم الإيراني السابق لأن اغتيال هنية يأتي في سياق الحرب الإسرائيلية على غزة.

وجاء الهجوم في أبريل/نيسان ردا على غارة جوية إسرائيلية على منشأة إيرانية في دمشق أسفرت عن مقتل جنرال إيراني كبير.

وقد ساعدت عدة دول عربية، بما في ذلك الأردن والمملكة العربية السعودية، في إسقاط طائرات بدون طيار إيرانية وحوثية أو سمحت للولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام مجالها الجوي لاعتراض التهديدات.

وقال مسؤول أمريكي إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية بدأت تتلقى مؤشرات واضحة، الأربعاء، على أن إيران سترد.

وأكد مسؤول أمريكي آخر أن وزارة الدفاع الأمريكية تتخذ استعدادات مماثلة لتلك التي اتخذتها قبل الهجوم في أبريل.

وقال المسؤول إن الاستعدادات تشمل أصولا عسكرية أميركية في الخليج وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في إفادة للصحافيين إن خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط لا يزال قائما حتى اليوم.