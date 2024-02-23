أكسيوس: خطة نتنياهو تؤكد أن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة إلا بعد نزع سلاح المقاومة

واشنطن- “القدس العربي”: لا تستبعد خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما بعد الحرب في غزة، والتي تم الكشف عنها يوم الخميس، دوراً للسلطة الفلسطينية.

وتؤكد الخطة أن إسرائيل لن تسمح بإعادة الإعمار إلا بعد نزع سلاح القطاع، وفقاً لما ذكره موقع “أكسيوس”.

تنص الخطة على أن إسرائيل ستنشئ “منطقة أمنية” داخل أراضي غزة المتاخمة لإسرائيل “طالما أن هناك حاجة أمنية إليها”

وبحسب ما ورد، هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها نتنياهو، أيضاً، أي موقف مكتوب بشأن خططه لليوم التالي للحرب في غزة. لكن المبادئ المنصوص عليها في وثيقة يوم الخميس تفتقر إلى التفاصيل الملموسة وتستند إلى حد كبير إلى تصريحات نتنياهو العامة في الأشهر القليلة الماضية.

وقال مكتب نتنياهو إن الوثيقة، التي تم تقديمها إلى وزراء حكومة نتنياهو، تقدم عدة مبادئ كأساس للمناقشات حول هذه القضية.

وقال أحد كبار مساعدي نتنياهو إن الهدف هو تقديم مبادئ من شأنها أن تحظى بأكبر قدر ممكن من الإجماع، لكنه قال إن المشاورات في مجلس الوزراء ستؤدي على الأرجح إلى تغييرات قبل الموافقة على السياسة ، وفقاً لأكسيوس.

وتتناول المبادئ الواردة في الوثيقة بشكل عام العديد من المجالات الرئيسية لقطاع غزة وإسرائيل ما بعد الحرب.

ووفقاً للخطة، ستحافظ قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى أجل غير مسمى على حرية العمليات في جميع أنحاء قطاع غزة – وهو الموقف الذي عبر عنه نتنياهو في الماضي.

ستسيطر إسرائيل أيضًا على الحدود بين قطاع غزة ومصر

وتنص الخطة على أن إسرائيل ستنشئ “منطقة أمنية” داخل أراضي غزة المتاخمة لإسرائيل “طالما أن هناك حاجة أمنية إليها”.

وبحسب ما ورد، ستسيطر إسرائيل أيضًا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وستعمل هناك “قدر الإمكان بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة” لمنع التهريب من الجانب المصري من الحدود، بما في ذلك عبر معبر رفح.

وتقول الوثيقة إن قطاع غزة سيكون منزوع السلاح بالكامل باستثناء الأسلحة “الضرورية للحفاظ على النظام العام”.

وستكون إسرائيل مسؤولة عن مراقبة نزع السلاح في القطاع.

ويريد نتنياهو أيضًا تنفيذ خطة لما يسميه اجتثاث التطرف في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة. وتنص الوثيقة على أنه سيتم تنفيذ هذه الخطة “بقدر الإمكان بمشاركة ومساعدة الدول العربية التي لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف في أراضيها”.

وتشدد الوثيقة على أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تكون ممكنة إلا بعد الانتهاء من عملية التجريد من السلاح وبدء عملية نزع التطرف – وهو موقف لم يعبر عنه نتنياهو علناً من قبل.

تنص الوثيقة على أن “خطط إعادة الإعمار سيتم تنفيذها بتمويل وقيادة دول مقبولة لدى إسرائيل”

وتنص الوثيقة على أن “خطط إعادة الإعمار سيتم تنفيذها بتمويل وقيادة دول مقبولة لدى إسرائيل”.

و لم توافق أي دولة حتى الآن على تمويل إعادة إعمار غزة، وقالت العديد من الدول إنها لن تفعل ذلك دون أفق سياسي واضح للفلسطينيين.

ويبدو أن نتنياهو يلمح إلى مشاركة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في جهود إعادة الإعمار والقضاء على التطرف. لكن الدولتين الخليجيتين أوضحتا علناً وفي رسائل خاصة لنتنياهو أنهما لن تشاركا في أي خطة “لليوم التالي” في غزة إذا لم تتضمن مساراً لإقامة دولة فلسطينية .

ولا تحدد الوثيقة بوضوح من يتصور نتنياهو أن يحكم غزة بعد الحرب، لكنها تقول إن “عناصر محلية ذات خبرة إدارية” ستكون مسؤولة عن الإدارة المدنية والنظام العام في غزة.

وتنص الوثيقة على أن هذه العناصر “لن يتم ربطها بالدول أو الكيانات التي تدعم الإرهاب ولن تتلقى أموالاً منها”.

وخلافاً لتصريحات نتنياهو السابقة ، فإن الوثيقة لا تستبعد أن تلعب السلطة الفلسطينية دوراً في إدارة غزة، رغم أنها لا تذكر السلطة الفلسطينية أيضاً على وجه التحديد.

وتضغط إدارة بايدن من أجل “إعادة تنشيط” السلطة الفلسطينية لتلعب دورا في حكم القطاع.

ويريد نتنياهو، أيضاً، إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، وهي أكبر مورد للمساعدات في غزة، واستبدالها بوكالات مساعدات دولية أخرى.