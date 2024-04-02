أكسيوس: سوليفان يلتقي بن سلمان لدفع السعودية نحو اتفاقية تطبيع مع إسرائيل

الرياض- “القدس العربي”: يسافر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف دفع الرياض نحو اتفاقية تطبيع مع إسرائيل على الرغم من تواصل المجازر الإسرائيلية في غزة بدعم أمريكي.

أكسيوس: حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فسيتعين على مجلس الشيوخ التصديق على معاهدة الدفاع مع السعودية وربما التفاهمات النووية، وسيكون هذا أقرب إلى المستحيل في ظل المناخ السياسي الحالي في واشنطن

ولاحظ موقع “أكسويس” أن الزيارة تأتي مع استمرار الحرب في غزة ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد سبعة أشهر فقط.

ويعترف مسؤولو البيت الأبيض بأن هناك فرصة ضئيلة للتوصل إلى اتفاق السلام المزعوم ولكن رحلة سوليفان تظهر أن الرئيس بايدن لا يزال مصمماً على متابعتها.

وبحسب ما ورد، يواصل البيت الأبيض العمل على صياغة مسودة معاهدة دفاع أمريكية سعودية وتفاهمات تتعلق بالدعم الأمريكي لبرنامج نووي مدني سعودي، وفقًا لأربعة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

ويأمل المسؤولون الأمريكيون في التوصل إلى اتفاق ثنائي مع السعوديين ومن ثم عرضه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتضمن جانبه من الاتفاق الالتزام بمسار يؤدي إلى حل الدولتين.

وسيواجه نتنياهو بعد ذلك خيارا: إذا وافق، فقد يخرق اتفاق سلام تاريخي مع المملكة العربية السعودية. وإذا قال لا، فقد ينكشف أمره باعتباره رافضاً ويخسر ما تبقى له من دعم أميركي، وفقاً لموقع أكسيوس.

ورفض البيت الأبيض التعليق. ولم تستجب السفارة السعودية في واشنطن لطلب التعليق.

وقال مسؤول إسرائيلي: “لقد كان هناك الكثير من التقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية حول مسودة معاهدة الدفاع الخاصة بهم. إنهم يريدون أن يكون الجانب الخاص بهم من الصفقة جاهزًا ثم يضعونه على طاولتنا ويقولون: ” هذه هي الصفقة، إما أن نتركها أو نتركها”.

وفي الأسبوع الماضي، أوضح بايدن أنه لا يزال يعتقد أن الصفقة السعودية الضخمة قابلة للتحقيق وذات صلة، على الرغم من خروج المحادثات عن مسارها بسبب الحرب في غزة.

وقال بايدن في حفل لجمع التبرعات في نيويورك مع الرئيسين السابقين أوباما وكلينتون الأسبوع الماضي: “لن أخوض في التفاصيل الآن. لكن انظر، لقد كنت أعمل مع السعوديين.. إنهم مستعدون للاعتراف الكامل بإسرائيل”.

وأضاف “لكن… يجب أن تكون هناك خطة لما بعد غزة هنا، ويجب أن يكون هناك قطار لحل الدولتين. لا ينبغي أن يحدث ذلك اليوم، لكن هناك تقدما. أعتقد أننا نستطيع القيام بذلك”.

وسيسافر سوليفان إلى المملكة العربية السعودية مع قيصر البيت الأبيض في الشرق الأوسط بريت ماكغورك، الذي كان يتفاوض بشأن معاهدة الدفاع، وكبير مستشاري الطاقة عاموس هوشستين، الذي كان يتفاوض بشأن التفاهمات النووية.

ويعتقد الكثيرون في البيت الأبيض أن الصفقة السعودية الضخمة ما هي إلا حلم بعيد المنال، مشيرين إلى الحرب في غزة، واعتماد نتنياهو على شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، والسياسة الداخلية الأمريكية.

لا يبدو أن نتنياهو يتجه نحو إنهاء الحرب. وهو لا يعارض حل الدولتين فحسب، بل يرفض مجرد فكرة السماح للسلطة الفلسطينية بأن يكون لها دور في حكم غزة في اليوم التالي للحرب.

وأوضح السعوديون مراراً أنه من أجل المضي قدمًا في التطبيع مع إسرائيل، يجب أن تنتهي الحرب في غزة ويجب على الحكومة الإسرائيلية الالتزام بمسار لا رجعة فيه لتحقيق حل الدولتين .

ولا يبدو أن نتنياهو يتجه نحو إنهاء الحرب. وهو لا يعارض حل الدولتين فحسب، بل يرفض مجرد فكرة السماح للسلطة الفلسطينية بأن يكون لها دور في حكم غزة في اليوم التالي للحرب.

وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فسيتعين على مجلس الشيوخ التصديق على معاهدة الدفاع مع المملكة العربية السعودية وربما التفاهمات النووية.

وسيكون هذا أقرب إلى المستحيل في ظل المناخ السياسي الحالي في واشنطن. ومن غير الواضح ما إذا كان عدد كافٍ من الديمقراطيين سيدعمون الصفقة المزعومة.