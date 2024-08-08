أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: حزب الله سيدفع ثمناً “غير متناسب” إذا أصاب هجومه مدنيين

واشنطن- “القدس العربي”: أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أنه إذا أقدم حزب الله على إلحاق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين كجزء من ردها على اغتيال قائدها العسكري الأعلى، فإن رد الجيش الإسرائيلي سيكون غير متناسب، حسبما ذكر موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين.

مسؤولون إسرائيليون: رد حزب الله قد يكون مقر الجيش الإسرائيلي في وسط تل أبيب أو مقر الموساد وقواعد استخباراتية رئيسية أخرى في شمال تل أبيب

وبحسب ما ورد، قال المسؤولون الإسرائيليون إنهم لا يريدون حرباً شاملة مع حزب الله في لبنان، ويحاولون الآن رسم خط واضح لتحديد ما قد يجبر إسرائيل على تصعيد الصراع والمخاطرة بالحرب.

وكان زعيم حزب الله حسن نصر الله قد تعهد في خطاب له يوم الثلاثاء بأن الجماعة سترد على اغتيال فؤاد شكر على يد إسرائيل في بيروت الأسبوع الماضي.

وقال إن إيران سترد أيضا على اغتيال إسرائيل للزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وأضاف أن “انتظار إسرائيل للرد لمدة أسبوع هو جزء من العقوبة لأنها أيضا حرب نفسية تؤثر على المعنويات”.

وقال المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون إنهم يعتقدون أن حزب الله وإيران سيشنان هجمات ضد إسرائيل في الأيام المقبلة، لكنهم لا يزالون لا يعرفون متى بالضبط وماذا ستتضمن هذه الهجمات.

وأشار موقع أكسيوس إلى أنه قبل ساعات من خطاب نصر الله، نشر رئيس تحرير صحيفة الأخبار اللبنانية إبراهيم الأمين مقالاً على الصفحة الأولى جاء فيه أن حزب الله من المرجح أن يستهدف تل أبيب كجزء من رده.

والصحيفة تابعة لحزب الله، حسبما أشار موقع “أكسيوس”، ومن المعروف أن الأمين قريب من نصر الله، وكتب أن حزب الله لديه مساحة كبيرة للمناورة فيما يتعلق برده لأن المدنيين اللبنانيين قتلوا أثناء اغتيال شكر في جنوب بيروت.

“إذا كان حزب الله قادرا على اختيار الأهداف، فمن الممكن أن يستهدف تل أبيب، وقد يتعرض مدنيون للأذى على الهامش. والأمر الفعال سيكون ضرب مركز مهم في المنظمة اتخذ قرار الاغتيال وشارك فيه”، كما كتب.

وفسر مسؤولون إسرائيليون المقال على أنه يشير إلى أن هدف رد حزب الله قد يكون مقر الجيش الإسرائيلي في وسط تل أبيب أو مقر الموساد وقواعد استخباراتية رئيسية أخرى في شمال تل أبيب.

وتقع جميع القواعد بالقرب من الأحياء المدنية، وإذا أخطأها صاروخ فمن المرجح أن يلحق الضرر بالمدنيين.

وقال مسؤولان إسرائيليان إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة عبر عدة قنوات عسكرية أنها تشعر بالقلق من أن حزب الله قد يضرب مراكز سكانية مدنية إذا حاول استهداف قواعد عسكرية.