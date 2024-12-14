أكسيوس: مبعوث ترامب للشرق الأوسط يجتمع بولي عهد السعودية

واشنطن- “القدس العربي”: زار مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، المملكة العربية السعودية، الأربعاء، والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما أفاد موقع أكسيوس.

وبحسب ما ورد، كان هذا أول لقاء بين ابن سلمان وعضو في إدارة ترامب القادمة منذ انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

أكسيوس: ويتكوف ومحمد بن سلمان ناقشا العلاقات الأمريكية السعودية، وحرب غزة، وإمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل وقضايا أخرى

وقد عيّن ترامب ويتكوف، أفضل أصدقائه وأحد أقرب المقربين إليه، مبعوثًا لإدارته إلى الشرق الأوسط بهدف واضح يتمثل في إبرام صفقة ضخمة مع العربية السعودية، وهي العملية التي بدأت أثناء إدارة الرئيس جو بايدن.

وقالت مصادر مطلعة على تفكير ترامب إنه يريد أن يتضمن الاتفاق اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية، وبعض التقدم على الأقل نحو إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال ترامب لمجلة تايم في وقت سابق من هذا الأسبوع: “أريد سلاما يدوم طويلا. لا أقول إن هذا السيناريو محتمل جدا… أريد سلاما لا نشهد فيه السابع من أكتوبر/ تشرين الأول بعد ثلاث سنوات. وأود أن أرى الجميع سعداء”.

وقد كانت رحلة ويتكوف إلى المنطقة جزءًا من سلسلة من اللقاءات التي أجراها مستشارو ترامب مع زعماء الشرق الأوسط خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال مصدر إن ويتكوف ومحمد بن سلمان ناقشا العلاقات الأمريكية السعودية، وحرب غزة، وإمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل وقضايا أخرى.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كان ويتكوف في الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر حول العملات المشفرة. وقبل عدة أشهر، أقام ويتكوف شراكة مع ترامب وأنشأ شركة للعملات المشفرة تُسمّى World Liberty Financial, Inc.

وقال مصدران إن ويتكوف التقى خلال زيارته إلى أبو ظبي، مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد وناقشا الحرب في غزة، والاضطرابات في سوريا وقضايا إقليمية أخرى.

وأوضح مصدر مطلع على الاجتماع أن مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط وصهره مسعد بولس كان أيضا في المنطقة هذا الأسبوع، واجتمع في الدوحة مع رئيس وزراء قطر.

وقال مصدر آخر إن بولس التقى الأربعاء الماضي في واشنطن الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن.

وفي اليوم نفسه، التقى بولس وويتكوف في واشنطن العاصمة، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، وهو أقرب المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب مسؤول إسرائيلي.

ومن المتوقع أن يزور المبعوث الخاص الجديد لترامب لشؤون الرهائن آدم بوهلر إسرائيل الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ تعيينه، بحسب مسؤول إسرائيلي ثان.