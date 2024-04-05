سياسة | دولي

أكسيوس: مدير المخابرات المركزية الأمريكية يتوجه إلى القاهرة مطلع الأسبوع

منذ ساعة واحدة

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واشنطن:  أفاد باراك رافيد مراسل موقع أكسيوس عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي نقلا عن مصدرين القول إنه من المتوقع أن يتوجه مدير المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز إلى القاهرة مطلع الأسبوع للقاء نظيريه المصري والإسرائيلي وكذلك رئيس الوزراء القطري في مسعى لتحقيق انفراجة في المحادثات الرامية لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

(رويترز)

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