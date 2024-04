أكسيوس: مدير المخابرات المركزية الأمريكية يتوجه إلى القاهرة مطلع الأسبوع

واشنطن: أفاد باراك رافيد مراسل موقع أكسيوس عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي نقلا عن مصدرين القول إنه من المتوقع أن يتوجه مدير المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز إلى القاهرة مطلع الأسبوع للقاء نظيريه المصري والإسرائيلي وكذلك رئيس الوزراء القطري في مسعى لتحقيق انفراجة في المحادثات الرامية لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

NEW: CIA director Bill Burns is expected to travel to Cairo this weekend for talks with Mossad's chief & top Qatari & Egyptian officials in an effort to secure the release of hostages held by Hamas in Gaza, two sources familiar told me. My story on @axios https://t.co/0cqSGV4vu8

— Barak Ravid (@BarakRavid) April 5, 2024