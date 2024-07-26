مصادر: اجتماع رباعي بروما الأحد المقبل لبحث هدنة غزة- (فيديو) 

القاهرة/ واشنطن: كشف مصدر مصري، مساء الجمعة، أن اجتماعا رباعيا تشارك فيه مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل سيعقد الأحد المقبل بالعاصمة الإيطالية روما، لبحث التوصل إلى اتفاق هدنة بقطاع غزة.

جاء ذلك وفقا لما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر رفيع المستوى لم تذكر هويته.

ووفق المصدر ذاته، “يعقد الأحد المقبل في روما اجتماع رباعي بين مسؤولين مصريين ونظرائهم الأمريكيين والقطريين بحضور رئيس المخابرات الإسرائيلية (دافيد برنياع)”.

وأوضح أن “اجتماع روما يأتي في إطار استمرار جهود الوسطاء للوصول لاتفاق هدنة بقطاع غزة”، دون تفاصيل أكثر.

مصدر رفيع المستوى: وفد أمني مصري بحضور قطري وأمريكي و إسرائيلي بروما لبحث تطورات الهدنة في غزة#القاهرة_الإخبارية #من_غزة_هنا_القاهرة #تضامنا_مع_فلسطين #فلسطين #غزة pic.twitter.com/BDHPKKu5e5 — القاهرة الإخبارية – AlQahera News (@Alqaheranewstv) July 26, 2024

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لم يكشف عن هوياتهم القول إنه من المتوقع أن يلتقي مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز مع مسؤولين رفيعي المستوى من إسرائيل وقطر ومصر في روما، يوم الأحد، في مسعى لإتمام اتفاق بشأن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار.

وقال الموقع نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن “نتنياهو غير مستعد للتحرك من أجل صفقة وقد نكون متجهين نحو أزمة في المفاوضات”.

وعلى مدى أشهر تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة يضمن تبادلا للأسرى من الجانبين، ووقفا لإطلاق النار يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

غير أن جهود الوساطة أعيقت على خلفية رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستجابة لمطالب حركة حماس بوقف الحرب.

(وكالات)