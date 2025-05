أكسيوس: من المتوقع أن يزور بلينكن إسرائيل يوم الثلاثاء

واشنطن: نقل باراك رافيد مراسل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل يوم الثلاثاء في إطار جولة بالشرق الأوسط.

جاء ذلك في منشور للمراسل على منصة إكس.

🇺🇸🇮🇱Secretary of State Blinken is expected to visit Israel on Tuesday as part of a trip to several countries in the Middle East, Israeli officials said

— Barak Ravid (@BarakRavid) October 19, 2024