أكسيوس: من المتوقع أن يزور بلينكن إسرائيل يوم الثلاثاء

واشنطن: نقل باراك رافيد مراسل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل يوم الثلاثاء في إطار جولة بالشرق الأوسط.

جاء ذلك في منشور للمراسل على منصة إكس.