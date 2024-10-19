سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أكسيوس: من المتوقع أن يزور بلينكن إسرائيل يوم الثلاثاء

19 - أكتوبر - 2024

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

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واشنطن: نقل باراك رافيد مراسل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل يوم الثلاثاء في إطار جولة بالشرق الأوسط.

جاء ذلك في منشور للمراسل على منصة إكس.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 19, 2024 الساعة 7:10 م

    ليت ذلك لا يحدث أبدا أبدا بجاه المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منكم شر انتقام يا عصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀🐒🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 19, 2024 الساعة 7:22 م

    آه منك أيها الصهيوني اليهودي السفاح من انتقام رب العالمين ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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  3. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 19, 2024 الساعة 7:26 م

    ليعطي إشارة ضرب إيران يا إخوان، حذار حذار يا أحرار إيران من غدر عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇮🇷😔☝️🚀🐒🔥🚀

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