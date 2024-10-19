أكسيوس: من المتوقع أن يزور بلينكن إسرائيل يوم الثلاثاء

واشنطن: نقل باراك رافيد مراسل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل يوم الثلاثاء في إطار جولة بالشرق الأوسط.
جاء ذلك في منشور للمراسل على منصة إكس.
🇺🇸🇮🇱Secretary of State Blinken is expected to visit Israel on Tuesday as part of a trip to several countries in the Middle East, Israeli officials said
— Barak Ravid (@BarakRavid) October 19, 2024
ليت ذلك لا يحدث أبدا أبدا بجاه المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منكم شر انتقام يا عصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀🐒🚀
آه منك أيها الصهيوني اليهودي السفاح من انتقام رب العالمين ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
ليعطي إشارة ضرب إيران يا إخوان، حذار حذار يا أحرار إيران من غدر عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇮🇷😔☝️🚀🐒🔥🚀