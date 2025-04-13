أكسيوس: من المتوقع عقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين أمريكا وإيران في روما السبت

واشنطن- “القدس العربي”: من المتوقع أن تعقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في روما يوم السبت، حسبما ذكر موقع “أكسيوس”.

وبحسب ما ورد، كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب راضية عن الجولة الأولى من المحادثات في عُمان، والتي سارت وفقًا للخطة وحققت هدفها المتمثل في تحويل الشكل من غير مباشر – من خلال وسطاء – إلى مباشر، مع تحدث المسؤولين بشكل مباشر.

أكسيوس: إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت راضية عن الجولة الأولى من المحادثات في عُمان

وتريد إدارة ترامب أن يكون هذا هو الشكل المتبع في روما، وهو تغيير في المكان اقترحه الجانب الأمريكي.

وتحدث المفاوضان الرئيسيان، المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لمدة 45 دقيقة تقريبًا يوم السبت، وهي مدة أطول مما تم الكشف عنه علنًا، وفقًا لمصدر مطلع لوكالة أكسيوس.

ووصف المصدر تلك المحادثة، وهي أعلى مستوى للحوار بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين منذ ثماني سنوات، بأنها “موضوعية وجادة وممتازة”.

“نعم، ولكن: بدأت المحادثات بوضوح بشعور من انعدام الثقة. أثار الإيرانيون مسألة انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي السابق، وأعربوا عن قلقهم من إمكانية انسحاب الولايات المتحدة منه مجددًا”، وفقًا للمصدرين.

وأثار الجانب الأمريكي شكوكه بشأن نوايا إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

لكن مسؤولين من الجانبين قالوا إنهم يرون مسارًا للمضي قدمًا بعد عدة ساعات من المحادثات يوم السبت. ومع ذلك، قلل الإيرانيون من أهمية فكرة أن تكون الجولة القادمة من المحادثات مباشرة.

وقال مصدر مطلع إن ويتكوف التقى ترامب يوم الأحد وأطلعه على المحادثات.

وتريد الولايات المتحدة الآن أن ترى إيران تتخذ خطوات في المستقبل القريب تدفع برنامجها النووي إلى أبعد من مرحلة التسلح.

وقال أحد المصادر إن إحدى هذه الخطوات قد تكون “تقليص” مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% الذي يصلح للاستخدام في صنع الأسلحة النووية، وهو ما قد يكون كافيا لصنع ست قنابل نووية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد إن الهدف الإيراني هو رفع العقوبات.

ومع أن الجولة الثانية من المحادثات لن تُعقد في عُمان، إلا أن الوسطاء العُمانيين سيحضرون. لكن هذه المرة، قد تُعقد المفاوضات بحضور مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في قاعة واحدة، وفقاً لما ذكره موقع “أكسيوس”.

وبحسب ما ورد، بالإضافة إلى لقائه بترامب، أطلع ويتكوف وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر على تفاصيل المحادثات، وفقًا لمسؤول إسرائيلي. وتُبدي تل أبيب تشككًا كبيرًا في إمكانية أن تُفضي المحادثات إلى اتفاق، وتضغط على البيت الأبيض للموافقة على الخيار العسكري في حال فشلها.

وقال المصدر المطلع إن ويتكوف تحدث أيضا إلى عدد من المسؤولين من دول الخليج الذين أعربوا عن دعمهم للمحادثات مع الإيرانيين.

وتحدث عراقجي مع نظرائه من قطر والكويت ومصر وأطلعهم على نتائج المحادثات.

ومن المتوقع أن يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي طهران هذا الأسبوع قبل الجولة الثانية من المحادثات، حسبما قال مصدر مطلع على القضية.

كما من المتوقع أن يناقش غروسي أنشطة المراقبة والتحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية.