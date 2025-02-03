أكسيوس: نتنياهو سيمدد زيارته لواشنطن وسيعود لإسرائيل السبت

واشنطن: قال مراسل لأكسيوس على منصة إكس، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيمدد زيارته إلى واشنطن العاصمة وسيعود إلى إسرائيل يوم السبت.
ووفقا لمكتب نتنياهو، من المتوقع أن يلتقي نتنياهو خلال زيارته بالرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض غدا الثلاثاء لبحث مسائل الوضع في غزة والمحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والمواجهة مع إيران وحلفائها في المنطقة.
(رويترز)
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم و اقلب السحر عليهم ولا يفلح الساحر حيث أتى والله متم نوره ولو كره الكافرون وهو ناصر الفلسطينيين وهازم عص الحلف الصهيو صليبي الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀🔥
ههه النتن سفاح غزة يريد أن يبتعد عن ازعاج سموتريش وبنغفير ا
……مددها أو لا تمددها…..لاإختيار لك……لا يوجد نظام “يتستر” عليك مثل أمريكا الظلم الحالي…..المسيطر عليه صهيونيا….