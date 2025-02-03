أكسيوس: نتنياهو سيمدد زيارته لواشنطن وسيعود لإسرائيل السبت

واشنطن: قال مراسل لأكسيوس على منصة إكس، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيمدد زيارته إلى واشنطن العاصمة وسيعود إلى إسرائيل يوم السبت.

ووفقا لمكتب نتنياهو، من المتوقع أن يلتقي نتنياهو خلال زيارته بالرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض غدا الثلاثاء لبحث مسائل الوضع في غزة والمحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والمواجهة مع إيران وحلفائها في المنطقة.

(رويترز)