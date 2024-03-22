أكسيوس: نتنياهو يواجه مقاطعة واسعة النطاق بالكونغرس

واشنطن- “القدس العربي”: سيواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقاطعة واسعة النطاق من المشرعين التقدميين إذا قبل دعوة مقررة لإلقاء كلمة في الكونغرس.

ووصف موقع “أكسيوس” هذه المقاطعة بأنها علامة على مدى التوتر الذي وصلت إليه العلاقات بين بعض الديمقراطيين وإسرائيل منذ بداية الحرب الدموية على قطاع غزة.

جمال بومان: لن أذهب، لا يوجد شيء يمكن أن يقوله نتنياهو لي يمكن أن يساعد دائرتي على الإطلاق

وقال النائب جمال بومان (ديمقراطي من نيويورك):” لن أذهب، لا يوجد شيء يمكن أن يقوله نتنياهو لي يمكن أن يساعد دائرتي على الإطلاق”، مشيراً إلى أن الغالبية من ناخبيه يشعرون بالغضب من الحرب الإسرائيلية على غزة.

وردا على سؤال عما إذا كان سيحضر، قال النائب ماكسويل فروست (ديمقراطي من فلوريدا): “لا، لأن نتنياهو “شخص سيء”.

وقال النائب تشوي غارسيا (ديمقراطي من إلينوي) إنه “على الأرجح لن يحضر لأن ائتلاف نتنياهو اليميني هو “الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد” وبسبب “سلوك إسرائيل خلال الحرب”.

فروست: نتنياهو شخص سيئ

وقال النائب جريج كاسار (ديمقراطي من تكساس): ” من غير المرجح أن أغير جدول أعمالي للوصول إليه”، قائلاً إنه سيكون “من المهم رمزيًا أن يظهر الناس اختلافنا معه ويعبرون عنه”.

وأعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لوس أنجلوس) صباح الخميس إنه يعتزم دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس.

واقترح العديد من الجمهوريين في مجلس النواب الفكرة يوم الأربعاء كوسيلة للرد على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر( ديمقراطي من نيويورك) بسبب انتقاداته لنتنياهو.

وأشار شومر إلى استعداده لإعطاء موافقته على عقد جلسة مشتركة للكونغرس، قائلا في بيان: “سأرحب دائما بفرصة رئيس وزراء إسرائيل للتحدث إلى الكونغرس بطريقة مشتركة بين الحزبين”.

ويرى بعض الديمقراطيين أن الخطاب سياسي بشكل صارخ : قال النائب جاريد هوفمان (الديمقراطي من كاليفورنيا) “لا،” إنه لن يحضر ما أسماه “اجتماع المؤتمر الجمهوري المجيد”.

وأكد العديد من المشرعين، الذين حضروا خطاب نتنياهو المثير للجدل أمام الكونغرس عام 2015 أو خطاب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في يوليو الماضي – والذي كان خاضعًا لمقاطعة “الفرقة” التقدمية – أنهم لن يحضروا هذه المرة.

وقال النائب دون باير (ديمقراطي من فرجينيا) إنه لن يحضر لأن “الساعة الأخيرة كانت واحدة من أكثر الساعات المؤلمة في حياتي”.

وقال النائب رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا)، الذي حضر خطاب هرتسوغ، إن نتنياهو “وضع مختلف… بالنظر إلى سياساته التي كانت تتحدى الرئيس وكارثية”.

وأشار”أكسيوس” إلى أن بعض التقدميين اليهود غير ملتزمين بسماع نتنياهو وهو يتحدث.

وقالت النائبة بيكا بالينت (ديمقراطية عن ولاية فيرمونت) إنها غير متأكدة مما إذا كانت ستحضر، وقالت لموقع أكسيوس إنها تريد “التفكير مليًا في أقوى طريقة لإرسال رسالة”.

ورفض السيناتور بيرني ساندرز (الجمهوري عن ولاية فيرمونت) الرد على السؤال بينما أشار إلى مقتل مدنيين في غزة، وقال لموقع أكسيوس: “هل هذا هو ما يقلقك، هل سأحضر أم لا؟”

ولم تذكر النائبة جان شاكوفسكي (ديمقراطية من إلينوي) ما إذا كانت ستحضر، لكنها أشارت إلى أنها تخطت خطاب نتنياهو عام 2015.

وقالت النائبة آني كوستر، رئيسة ائتلاف الديمقراطيين الجدد من يسار الوسط والذي يضم حوالي 100 عضو، لموقع أكسيوس: “أتوقع أن يحضر معظم الديمقراطيين الجدد”.

وأضافت “الناس يشعرون بخيبة أمل إزاء الطريقة التي تتم بها إدارة الحرب والارتفاع الكبير في عدد الضحايا المدنيين، لكن دعمنا لشعب إسرائيل ووجود إسرائيل لم يتضاءل”.