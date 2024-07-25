أكسيوس: نصف الديمقراطيين في الكونغرس قاطعوا خطاب نتنياهو

واشنطن: تغيب حوالي نصف الديمقراطيين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ عن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام جلسة مشتركة للكونغرس يوم الأربعاء، وفقا لإحصاء أجراه موقع أكسيوس.
وأوضح العديد من المشرعين، وخصوصا النقاد التقدميين لإسرائيل، أنهم يقاطعون الحدث بشكل صريح احتجاجا على إدارة نتنياهو للحرب في غزة.
ومن بين المقاطعين، الرئيسة السابقة لمجلس النواب نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا)، والزعيم السابق للأغلبية في مجلس النواب جيم كليبورن (ديمقراطي من ساوث كارولينا) والنائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطية من نيويورك).
وأوضح أكسيوس أن حوالي 100 من الديمقراطيين في مجلس النواب و28 من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ كانوا حاضرين خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مما يعني أن نحو نصف كلا الفئتين كانوا غائبين.
ومعظم المشرعين الذين حضروا الخطاب كانوا من الجناح الأكثر اعتدالا المؤيد لإسرائيل في الحزب، بما في ذلك العديد من المشرعين في الدوائر الانتخابية المتأرجحة.
(د ب أ)
تحية كبيرة للنائبة رشيدة طليب التي رفعت في وجه النتن عبارة مجرم حرب، وأنا أقول بل سفاح أطفال ونساء غزة الوصف الذي يليق به من أكثر مدلل عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀
هه عصابة الكونغرس الأمريكي الصهيوني النازي تصدر الإرهاب وتجسده في صورة هتلر الصهيوني النازي الفاشي الدموي المجرم الذي عاث سفكا بدماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️🐒🚀🐒🐖🚀
خطاب برسيم مُوجّه لدافعي الضرائب المغفلون الذين يمولون هاته الحرب القذرة.
نتنياهو يعرف بينه وبين نفسه أنه كذاب… تلك هي العقيدة الصهيونية الكذب لأجل المذهب.