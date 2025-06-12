أكسيوس: واشنطن أبلغت إسرائيل أنها لن تشارك بشكل مباشر في أي ضربة على إيران

واشنطن- “القدس العربي”: كشف موقع “أكسيوس” الإخباري أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تشارك بشكل مباشر في أي هجوم عسكري تنفذه إسرائيل ضد المنشآت النووية الإيرانية، وذلك وفقًا لمصادر أمريكية وإسرائيلية مطلعة على المحادثات الجارية بين الجانبين.

ويأتي هذا التطور في وقت تستعد فيه كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران لاحتمال انهيار محادثات الاتفاق النووي، وهو ما قد يؤدي إلى سلسلة من الضربات الإسرائيلية على المنشآت الإيرانية، تليها ردود انتقامية من طهران تستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة، وربما يحدث كل ذلك خلال أيام.

وأكد الرئيس ترامب، في تصريحات للصحافيين يوم الخميس، أن “الضربات الإسرائيلية قد تحدث فعلًا”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن بلاده لن تنخرط في تلك الضربات بشكل مباشر، لا سيما على مستوى العمليات الهجومية أو القصف الجوي.

وبحسب ما ورد/ لم توضح المصادر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم دعمًا استخباراتيًا أو لوجستيًا لإسرائيل، مثل تزويد الطائرات بالوقود جوًا، إلا أن “واشنطن ستساعد على الأرجح في الدفاع عن إسرائيل إذا تعرضت لهجمات إيرانية”، كما حدث في مناسبات سابقة.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي يمتلك القدرة على إلحاق أضرار بالبرنامج النووي الإيراني، فإن غياب الدعم الأمريكي يحدّ من فعالية أي عملية محتملة. فإسرائيل لا تمتلك قاذفات القنابل الثقيلة من طراز B-2 أو B-52 القادرة على حمل القنابل الخارقة للتحصينات، والتي قد تكون ضرورية لتدمير منشأة “فوردو” الإيرانية المحصنة داخل جبل.

التصعيد المحتمل

من جانبها، تعهدت إيران بالردّ على أي هجوم يستهدف برنامجها النووي، مهددة باستهداف مواقع أمريكية في المنطقة. وفي هذا السياق، بدأت واشنطن بالفعل بسحب الدبلوماسيين وعائلات العسكريين من بعض المواقع الحساسة، تحسبًا لأي تصعيد.

وفي خطوة اعتبرتها “أكسيوس” مؤشرًا على موقف واشنطن، ألغى البنتاغون زيارة كان من المقرر أن يقوم بها قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال إريك كوريلا، إلى إسرائيل هذا الأسبوع.

ورفض كل من البيت الأبيض والسفارة الإسرائيلية في واشنطن التعليق على هذا الملف.

تصريحات ترامب

وقال الرئيس ترامب إنه لا يريد القول بأن الضربة الإسرائيلية “وشيكة”، لكنه أشار إلى أن وقوعها “غير مستبعد”. وأكد رغبته في تجنب أي صراع، لكنه حمّل إيران مسؤولية تعثر المحادثات بسبب رفضها تقديم تنازلات. كما حذّر من أن أي تحرك عسكري إسرائيلي قد “ينسف” فرص التوصل إلى اتفاق، ما دامت هناك نافذة مفتوحة للحوار.

وبحسب مصادر أمريكية، لم يكن هناك تنسيق مسبق بين تصريحات ترامب وتحركات الحكومة الإسرائيلية. وكانت إسرائيل قد أكدت للبيت الأبيض في وقت سابق أنها لن تقدم على أي هجوم ما لم تنهَر المحادثات.

الخطوة التالية

وقال مسؤولون إسرائيليون إن قوات الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى، استعدادًا لتنفيذ ضربات فورية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية التي يقودها مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف.

ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد في سلطنة عُمان، لبحث الردّ الإيراني على المقترح الأمريكي بشأن العودة للاتفاق النووي. وقد تحدد نتيجة هذا اللقاء مصير المسار الدبلوماسي أو تدشين مرحلة من التصعيد العسكري.