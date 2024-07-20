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أكسيوس: واشنطن بحثت معاقبة بن غفير وسموتريتش لتدهور الأمن بالضفة

20 - يوليو - 2024

فلسطيني يتفقد آثار حرائق المستوطنين في الضفة

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إسطنبول: كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي، السبت، أن “واشنطن بحثت فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية”.

ونقل “أكسيوس” عن 3 مسؤولين أمريكيين لم يسمّهم، قولهم إن “فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش من بين الخطوات المحتملة التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الأربعاء، بشأن كيفية الرد على الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية”.

وقال المسؤولون إن “إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بإحباط شديد إزاء سياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى توسيع المستوطنات، وإضعاف السلطة الفلسطينية”.

(الأناضول)

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  1. يقول صقر قريش:
    يوليو 20, 2024 الساعة 11:08 م

    العقاب الأفضل هو ان تقوم الإدارة الأمريكية بعقاب بن غفير وسموتريتش بتوقيفهما في غرفة اجتماعات حكومة العدو ووجههما إلى اللوح ويداهما مرفوعتان لمدة حصة كاملة اي خمسة واربعين دقيقة غير مسموح لهما الذهاب إلى دورة مياه الحكومة خلال فترة العقاب حيث ان الجراءم التي اقترفاها بحق الفلسطينيين تستوجب هكذا عقاب قاسي.
    ولا نامت أعين جبناء الإدارة الأمريكية جبانا جبانا.

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