أكسيوس: واشنطن بحثت معاقبة بن غفير وسموتريتش لتدهور الأمن بالضفة

إسطنبول: كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي، السبت، أن “واشنطن بحثت فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية”.

ونقل “أكسيوس” عن 3 مسؤولين أمريكيين لم يسمّهم، قولهم إن “فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش من بين الخطوات المحتملة التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الأربعاء، بشأن كيفية الرد على الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية”.

وقال المسؤولون إن “إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بإحباط شديد إزاء سياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى توسيع المستوطنات، وإضعاف السلطة الفلسطينية”.

(الأناضول)