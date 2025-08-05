سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أكسيوس: ويتكوف وترامب ناقشا خططا لزيادة الدور الأمريكي في مساعدات غزة

منذ 16 دقيقة

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واشنطن: ذكر موقع أكسيوس الإخباري اليوم الثلاثاء نقلا عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين ومسؤول إسرائيلي أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف والرئيس دونالد ترامب ناقشا خططا لزيادة دور واشنطن بشكل كبير في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف الموقع أن المناقشات جرت خلال اجتماع بين ويتكوف وترامب أمس الاثنين في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن إسرائيل أبدت تأييدها لزيادة الدور الأمريكي.

ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة ترامب “ستتولى” إدارة الجهود الإنسانية في غزة لأن إسرائيل لا تُديرها بشكل مناسب.

(رويترز)

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